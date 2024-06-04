https://ria.ru/20240604/nedvizhimost-1950259176.html

Мария Багреева: в Москве растет спрос на офисную недвижимость

Мария Багреева: в Москве растет спрос на офисную недвижимость - РИА Новости, 04.06.2024

Мария Багреева: в Москве растет спрос на офисную недвижимость

В Москве в первом квартале 2024 года сократилась доля пустующих офисных площадей всех классов, сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:20

2024-06-04T09:20

2024-06-04T09:20

москва

мария багреева

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве в первом квартале 2024 года сократилась доля пустующих офисных площадей всех классов, сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева."Бизнес активно развивается, пользуясь льготами и поддержкой государства. Компании расширяют сферы своей деятельности, выводят на рынок новые продукты и услуги, заполняют освободившиеся ниши, и для этого им требуются новые пространства. Спрос на качественную офисную недвижимость в Москве растет: в первом квартале 2024 года доля вакантных площадей класса А снизилась на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила 10,5%. Свободных офисов класса В стало меньше на 2,4 процентного пункта – 5,8% от имеющихся площадей", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Как указывается в сообщении, высокий спрос обуславливает повышение арендных ставок в самых востребованных объектах. Ставки на офисы класса А выросли за год на 0,9%, класса В – на 12%. К концу года прогнозируется стабилизация ставок в классе В, в том числе за счет ввода новых объектов.По данным департамента, в первом квартале текущего года в Москве сдали в эксплуатацию 98,2 тысячи квадратных метров офисной недвижимости, что в семь раз больше в сравнении с началом прошлого года.В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин обратил внимание, что за первый квартал 2024 года в Москве построили четыре офисных здания площадью 65,1 тысячи квадратных метров. Он указал, что этот показатель в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда были возведены два офисных здания площадью 7,9 тысячи квадратных метра."Однако значительные объемы нового строительства не приведут к существенному росту вакантности, поскольку большая часть объектов продается еще на этапе строительства. На текущий момент порядка 70% площадей в подлежащих вводу в 2024 году объектах уже реализовано. В связи с этим, несмотря на увеличение ввода офисной недвижимости, общий объем сделок в текущем году может снизиться на 10% по сравнению с 2023 годом из-за ограниченности доступного ликвидного предложения", – отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240528/bagreeva-1948784571.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мария багреева