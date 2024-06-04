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"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России - РИА Новости, 04.06.2024
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
Возможные удары натовскими вооружениями по территории России, а также ввод войск альянса на Украину выведут конфликт из-под контроля, заявил французский политик РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:08
2024-06-04T21:08
2024-06-04T21:10
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Возможные удары натовскими вооружениями по территории России, а также ввод войск альянса на Украину выведут конфликт из-под контроля, заявил французский политик Пьер Леллуш в интервью Figaro."Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием "ввод войск на Украину" и "удары вглубь территории России", мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации", — отметил эксперт.Леллуш предупредил, что вероятность Франции быть вовлеченной в боевые действия повышается по мере того, как Париж наращивает помощь Киеву. Сначала Пятая республика отправляет оружие, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях."С нами так уже было в Индокитае, во Вьетнаме", — напомнил политик.Ранее западные государственные деятели заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
Политик Леллуш: удары по РФ оружием НАТО выведут конфликт из-под контроля