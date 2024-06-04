https://ria.ru/20240604/nato-1950474099.html

Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой

Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой - РИА Новости, 04.06.2024

Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:24

2024-06-04T17:24

2024-06-04T17:24

в мире

финляндия

сша

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО. Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте он вспомнил встречу с лидером России Владимиром Путиным. "Он (Путин) сказал, что хочет видеть финляндизацию НАТО. Я ему сказал, что он добьется не финляндизации, а натоизации Финляндии. И все думали, включая вас, что я сошел с ума", - сообщил он. Байден добавил, что в результате США создали самый сильный альянс в истории. "Это сделал я", - заявил дважды американский президент. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, сша, джо байден, нато