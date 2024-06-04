https://ria.ru/20240604/nato-1950474099.html
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой - РИА Новости, 04.06.2024
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой
Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:24
2024-06-04T17:24
2024-06-04T17:24
в мире
финляндия
сша
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138168_0:107:3139:1873_1920x0_80_0_0_62390e2113fa943e374107564c49a7ba.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО. Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте он вспомнил встречу с лидером России Владимиром Путиным. "Он (Путин) сказал, что хочет видеть финляндизацию НАТО. Я ему сказал, что он добьется не финляндизации, а натоизации Финляндии. И все думали, включая вас, что я сошел с ума", - сообщил он. Байден добавил, что в результате США создали самый сильный альянс в истории. "Это сделал я", - заявил дважды американский президент. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20240529/evropa-1948945836.html
финляндия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138168_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_2481bc15293740dfa137dfb09cb86de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, джо байден, нато
В мире, Финляндия, США, Джо Байден, НАТО
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой
Байден заявил, что НАТО стала сильнейшим альянсом в истории благодаря ему
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО.
Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте
он вспомнил встречу с лидером России Владимиром Путиным
.
"Он (Путин) сказал, что хочет видеть финляндизацию НАТО. Я ему сказал, что он добьется не финляндизации, а натоизации Финляндии. И все думали, включая вас, что я сошел с ума", - сообщил он.
Байден добавил, что в результате США создали самый сильный альянс в истории. "Это сделал я", - заявил дважды американский президент.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.