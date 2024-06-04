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Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой - РИА Новости, 04.06.2024
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17:24 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/nato-1950474099.html
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой - РИА Новости, 04.06.2024
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой
Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:24
2024-06-04T17:24
в мире
финляндия
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО. Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте он вспомнил встречу с лидером России Владимиром Путиным. "Он (Путин) сказал, что хочет видеть финляндизацию НАТО. Я ему сказал, что он добьется не финляндизации, а натоизации Финляндии. И все думали, включая вас, что я сошел с ума", - сообщил он. Байден добавил, что в результате США создали самый сильный альянс в истории. "Это сделал я", - заявил дважды американский президент. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20240529/evropa-1948945836.html
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в мире, финляндия, сша, джо байден, нато
В мире, Финляндия, США, Джо Байден, НАТО
Байден назвал вступление Финляндии в НАТО своей заслугой

Байден заявил, что НАТО стала сильнейшим альянсом в истории благодаря ему

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО.
Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте он вспомнил встречу с лидером России Владимиром Путиным.
"Он (Путин) сказал, что хочет видеть финляндизацию НАТО. Я ему сказал, что он добьется не финляндизации, а натоизации Финляндии. И все думали, включая вас, что я сошел с ума", - сообщил он.
Байден добавил, что в результате США создали самый сильный альянс в истории. "Это сделал я", - заявил дважды американский президент.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
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