https://ria.ru/20240604/nato-1950466523.html
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии - РИА Новости, 04.06.2024
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии
Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:11
2024-06-04T17:11
2024-06-04T17:11
в мире
румыния
болгария
черное море
нато
f/a-18
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9208e10249368ae61ee238593c58aaae.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне, сообщают финские военно-воздушные силы на своем сайте. "Финские ВВС примут участие в совместной миссии НАТО по обороне Румынии в мирное время летом 2024 года. Финские истребители F/A-18 Hornet прибыли на базу "Михаил Когэлничану" в понедельник 3 июня", – говорится в сообщении на сайте военно-воздушных сил. Мероприятия НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море проходят с 3 июня по 31 июля 2024 года. Финские ВВС впервые принимают в них участие. Финский авиационный отряд состоит из семи истребителей и 100 военнослужащих. Он будет дислоцироваться на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной на юго-востоке Румынии вблизи города Констанца. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html
румыния
болгария
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464128_427:0:1927:1125_1920x0_80_0_0_fc6eaf757f918bbdb5b2b29ee3ead838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, болгария, черное море, нато, f/a-18
В мире, Румыния, Болгария, Черное море, НАТО, F/A-18
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии
Семь финских истребителей прибыли на базу в Румынии для участия в миссии НАТО