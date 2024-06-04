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Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии - РИА Новости, 04.06.2024
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17:11 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/nato-1950466523.html
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии - РИА Новости, 04.06.2024
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии
Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:11
2024-06-04T17:11
в мире
румыния
болгария
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нато
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне, сообщают финские военно-воздушные силы на своем сайте. "Финские ВВС примут участие в совместной миссии НАТО по обороне Румынии в мирное время летом 2024 года. Финские истребители F/A-18 Hornet прибыли на базу "Михаил Когэлничану" в понедельник 3 июня", – говорится в сообщении на сайте военно-воздушных сил. Мероприятия НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море проходят с 3 июня по 31 июля 2024 года. Финские ВВС впервые принимают в них участие. Финский авиационный отряд состоит из семи истребителей и 100 военнослужащих. Он будет дислоцироваться на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной на юго-востоке Румынии вблизи города Констанца. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
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в мире, румыния, болгария, черное море, нато, f/a-18
В мире, Румыния, Болгария, Черное море, НАТО, F/A-18
Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии

Семь финских истребителей прибыли на базу в Румынии для участия в миссии НАТО

© Фото : ВВС ФинляндииФинские истребители F/A-18 Hornet на базе "Михаил Когэлничану" в Румынии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе Михаил Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : ВВС Финляндии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе "Михаил Когэлничану" в Румынии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне, сообщают финские военно-воздушные силы на своем сайте.
"Финские ВВС примут участие в совместной миссии НАТО по обороне Румынии в мирное время летом 2024 года. Финские истребители F/A-18 Hornet прибыли на базу "Михаил Когэлничану" в понедельник 3 июня", – говорится в сообщении на сайте военно-воздушных сил.
Мероприятия НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море проходят с 3 июня по 31 июля 2024 года. Финские ВВС впервые принимают в них участие.
Финский авиационный отряд состоит из семи истребителей и 100 военнослужащих. Он будет дислоцироваться на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной на юго-востоке Румынии вблизи города Констанца.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
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