https://ria.ru/20240604/nato-1950466523.html

Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии

Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии - РИА Новости, 04.06.2024

Финские истребители прибыли на авиабазу в Румынии

Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:11

2024-06-04T17:11

2024-06-04T17:11

в мире

румыния

болгария

черное море

нато

f/a-18

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9208e10249368ae61ee238593c58aaae.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Семь финских истребителей F/A-18 Hornet и порядка 100 военнослужащих прибыли на авиабазу в Румынии для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне, сообщают финские военно-воздушные силы на своем сайте. "Финские ВВС примут участие в совместной миссии НАТО по обороне Румынии в мирное время летом 2024 года. Финские истребители F/A-18 Hornet прибыли на базу "Михаил Когэлничану" в понедельник 3 июня", – говорится в сообщении на сайте военно-воздушных сил. Мероприятия НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море проходят с 3 июня по 31 июля 2024 года. Финские ВВС впервые принимают в них участие. Финский авиационный отряд состоит из семи истребителей и 100 военнослужащих. Он будет дислоцироваться на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной на юго-востоке Румынии вблизи города Констанца. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html

румыния

болгария

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, болгария, черное море, нато, f/a-18