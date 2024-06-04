https://ria.ru/20240604/nato-1950386244.html

"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России

"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - РИА Новости, 04.06.2024

"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России

НАТО придется ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией, заявил глава Министерства обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен в интервью... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:35

2024-06-04T13:35

2024-06-04T13:51

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО придется ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией, заявил глава Министерства обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен в интервью агентству Bloomberg.Западные эксперты ожидали, что Москва из-за специальной военной операции будет долго восстанавливать ресурсы, но НАТО придется корректировать планы из-за неожиданных успехов российского ВПК, отмечается в статье."Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. — Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — заявил Кристофферсен.Это значительно более короткие сроки, чем предполагали аналитики. Страны — члены НАТО уже некоторое время ведут обсуждение растущего военного потенциала России и ее способности быстро восполнять собственные ресурсы, несмотря на ведение полномасштабной операции на Украине.Норвегия уже долгое время поддерживает киевский режим. В конце мая Осло выделил Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов в качестве военной помощи. В тот же день глава МИД Норвегии назвал "допустимым" использование западного оружия для нанесения ударов по территории России.

https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html

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