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"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - РИА Новости, 04.06.2024
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13:35 04.06.2024 (обновлено: 13:51 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/nato-1950386244.html
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - РИА Новости, 04.06.2024
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
НАТО придется ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией, заявил глава Министерства обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен в интервью... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:35
2024-06-04T13:51
в мире
россия
норвегия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО придется ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией, заявил глава Министерства обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен в интервью агентству Bloomberg.Западные эксперты ожидали, что Москва из-за специальной военной операции будет долго восстанавливать ресурсы, но НАТО придется корректировать планы из-за неожиданных успехов российского ВПК, отмечается в статье."Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. — Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — заявил Кристофферсен.Это значительно более короткие сроки, чем предполагали аналитики. Страны — члены НАТО уже некоторое время ведут обсуждение растущего военного потенциала России и ее способности быстро восполнять собственные ресурсы, несмотря на ведение полномасштабной операции на Украине.Норвегия уже долгое время поддерживает киевский режим. В конце мая Осло выделил Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов в качестве военной помощи. В тот же день глава МИД Норвегии назвал "допустимым" использование западного оружия для нанесения ударов по территории России.
https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html
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в мире, россия, норвегия, москва, нато
В мире, Россия, Норвегия, Москва, НАТО
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России

Bloomberg: НАТО нужно 2-3 года на укрепление обороны на фоне успехов ВПК России

© AP Photo / Vadim GhirdaВоенные во время учений НАТО
Военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военные во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО придется ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией, заявил глава Министерства обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен в интервью агентству Bloomberg.
Западные эксперты ожидали, что Москва из-за специальной военной операции будет долго восстанавливать ресурсы, но НАТО придется корректировать планы из-за неожиданных успехов российского ВПК, отмечается в статье.
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"Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. — Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — заявил Кристофферсен.
Это значительно более короткие сроки, чем предполагали аналитики. Страны — члены НАТО уже некоторое время ведут обсуждение растущего военного потенциала России и ее способности быстро восполнять собственные ресурсы, несмотря на ведение полномасштабной операции на Украине.
Норвегия уже долгое время поддерживает киевский режим. В конце мая Осло выделил Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов в качестве военной помощи. В тот же день глава МИД Норвегии назвал "допустимым" использование западного оружия для нанесения ударов по территории России.
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