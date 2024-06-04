https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html

СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу

СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу - РИА Новости, 04.06.2024

СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу

Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:35

2024-06-04T11:35

2024-06-04T14:50

россия

москва

сша

владимир путин

такер карлсон

нато

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950356338_0:18:3075:1747_1920x0_80_0_0_58e0df07c661fbebd3ffcdaaa304422a.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники."НАТО работает над многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — говорится в публикации.Предполагается, что ВС США высадятся в одном из пяти заранее определенных портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям, уточнили собеседники издания.По данным газеты, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.В пределах созданных транспортных коридоров войска смогут передвигаться без "обычно накладываемых ограничений", указано в материале.Как сообщил газете глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Соллфранк, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более неактуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. По его мнению, новый план подготовлен с учетом подобных рисков и предполагает создание "устойчивых" транспортных цепочек.Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html

https://ria.ru/20240604/av-1950329086.html

https://ria.ru/20240604/rinkevichs-1950327574.html

https://ria.ru/20240604/italiya-1950333963.html

https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

россия

москва

сша

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сша, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, европа, эммануэль макрон, украина