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СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу - РИА Новости, 04.06.2024
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11:35 04.06.2024 (обновлено: 14:50 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу - РИА Новости, 04.06.2024
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу
Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:35
2024-06-04T14:50
россия
москва
сша
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
европа
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники."НАТО работает над многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — говорится в публикации.Предполагается, что ВС США высадятся в одном из пяти заранее определенных портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям, уточнили собеседники издания.По данным газеты, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.В пределах созданных транспортных коридоров войска смогут передвигаться без "обычно накладываемых ограничений", указано в материале.Как сообщил газете глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Соллфранк, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более неактуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. По его мнению, новый план подготовлен с учетом подобных рисков и предполагает создание "устойчивых" транспортных цепочек.Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
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россия, москва, сша, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, европа, эммануэль макрон, украина
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Европа, Эммануэль Макрон, Украина
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу

Telegraph: НАТО готовит план переброски войск из США на случай войны с Россией

© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО в Венгрии
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"НАТО работает над многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — говорится в публикации.
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Предполагается, что ВС США высадятся в одном из пяти заранее определенных портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям, уточнили собеседники издания.
По данным газеты, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.
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В пределах созданных транспортных коридоров войска смогут передвигаться без "обычно накладываемых ограничений", указано в материале.
Как сообщил газете глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Соллфранк, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более неактуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. По его мнению, новый план подготовлен с учетом подобных рисков и предполагает создание "устойчивых" транспортных цепочек.
Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Агрессивная риторика западных политиков

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.
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Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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