СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу
Telegraph: НАТО готовит план переброски войск из США на случай войны с Россией
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО в Венгрии
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"НАТО работает над многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — говорится в публикации.
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Предполагается, что ВС США высадятся в одном из пяти заранее определенных портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям, уточнили собеседники издания.
По данным газеты, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.
В пределах созданных транспортных коридоров войска смогут передвигаться без "обычно накладываемых ограничений", указано в материале.
Как сообщил газете глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Соллфранк, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более неактуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. По его мнению, новый план подготовлен с учетом подобных рисков и предполагает создание "устойчивых" транспортных цепочек.
Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Агрессивная риторика западных политиков
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.
Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.