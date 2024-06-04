https://ria.ru/20240604/napolitano-1950534094.html

Наполитано заявил, что не был с Риттером, когда того сняли с рейса в Россию

Наполитано заявил, что не был с Риттером, когда того сняли с рейса в Россию - РИА Новости, 04.06.2024

Наполитано заявил, что не был с Риттером, когда того сняли с рейса в Россию

Экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано прояснил РИА Новости, что не был вместе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером в то... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:47

2024-06-04T23:47

2024-06-04T23:56

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано прояснил РИА Новости, что не был вместе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером в то время, когда правоохранители США не дали отставному офицеру вылететь в РФ для участия в ПМЭФ. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Петербург. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. Накануне экс-разведчик также отмечал, что вместе с ним с самолета сняли и Наполитано. "Меня не было ни в самолете, ни в аэропорту, когда произошел этот инцидент", - сказал Наполитано. При этом экс-судья осудил действия американского госдепа, обратив внимание на нарушение свободы слова и свободы передвижения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если у Скотта Риттера нет ограничений на выезд за границу, то срыв его поездки на ПМЭФ - проявление оголтелой кампании против контактов граждан США и РФ. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с Риттером - это еще один пример того, что США превратились в полицейское государство, но Россия с этим юридически ничего сделать не сможет, так как Скотт Риттер не является гражданином РФ. Госдеп США в свете информации о препятствовании поездке Риттера в РФ заявлял РИА Новости, что не может комментировать статус паспорта гражданина США. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/pmef-1950286689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, скотт риттер, дмитрий песков, сергей лавров