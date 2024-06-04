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В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан - РИА Новости, 04.06.2024
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01:13 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/nalog-1950299048.html
В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан
В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан - РИА Новости, 04.06.2024
В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшать транспортный налог льготным... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T01:13
2024-06-04T01:13
авто
россия
свердловская область
воронежская область
леонид слуцкий (политик)
политика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшать транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ. "Законопроектом определяется в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, что налоговая база подлежит уменьшению на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта Российской Федерации установлена соответствующая налоговая льгота", - сказано в пояснительной записке к документу. По словам авторов законопроекта, в ряде регионов предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, однако, в подавляющем большинстве случаев установления регионами налоговых льгот по транспортному налогу законами субъектов РФ предусмотрено лишь частичное освобождение от его уплаты. "Такое частичное освобождение, как правило, ограничено определенной мощностью двигателя транспортного средства, зарегистрированного на льготную категорию граждан. Так, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье, максимально возможная для освобождения от налога мощность двигателя определена в Свердловской области в пределах 200 лошадиных сил, в Воронежской области – 150 лошадиных сил, в Белгородской области – 130, а в Курской области – 100 лошадиных сил", - отмечается в пояснительной записке. Предлагаемый подход позволит льготным категориям граждан выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства, не утрачивая при этом право на налоговую льготу, а, напротив, сохраняя возможность, как минимум, уменьшить размер транспортного налога на сумму предоставленной им льготы, подчеркивают авторы. "Большую семью на маленькой машине не увезёшь. А если покупать вместительный автомобиль, то автоматически выпадаешь из претендентов на льготу по транспортному налогу, так как мощность двигателя большая. Многодетные оказываются перед выбором: или платить полный налог, или приобрести тесный автомобиль. Не должно быть льгот, которые не работают или работают не так. Уменьшив налоговую базу на установленные регионом показатели, мы снизим налоговое бремя для льготных категорий автовладельцев", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
https://ria.ru/20240510/nalog-1945127028.html
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авто, россия, свердловская область, воронежская область, леонид слуцкий (политик), политика, госдума рф
Авто, Россия, Свердловская область, Воронежская область, Леонид Слуцкий (политик), Политика, Госдума РФ
В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан

ЛДПР внесла в Госдуму проект об уменьшении транспортного налога для льготников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшать транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ.
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"Законопроектом определяется в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, что налоговая база подлежит уменьшению на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта Российской Федерации установлена соответствующая налоговая льгота", - сказано в пояснительной записке к документу.
По словам авторов законопроекта, в ряде регионов предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, однако, в подавляющем большинстве случаев установления регионами налоговых льгот по транспортному налогу законами субъектов РФ предусмотрено лишь частичное освобождение от его уплаты.
"Такое частичное освобождение, как правило, ограничено определенной мощностью двигателя транспортного средства, зарегистрированного на льготную категорию граждан. Так, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье, максимально возможная для освобождения от налога мощность двигателя определена в Свердловской области в пределах 200 лошадиных сил, в Воронежской области – 150 лошадиных сил, в Белгородской области – 130, а в Курской области – 100 лошадиных сил", - отмечается в пояснительной записке.
Предлагаемый подход позволит льготным категориям граждан выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства, не утрачивая при этом право на налоговую льготу, а, напротив, сохраняя возможность, как минимум, уменьшить размер транспортного налога на сумму предоставленной им льготы, подчеркивают авторы.
"Большую семью на маленькой машине не увезёшь. А если покупать вместительный автомобиль, то автоматически выпадаешь из претендентов на льготу по транспортному налогу, так как мощность двигателя большая. Многодетные оказываются перед выбором: или платить полный налог, или приобрести тесный автомобиль. Не должно быть льгот, которые не работают или работают не так. Уменьшив налоговую базу на установленные регионом показатели, мы снизим налоговое бремя для льготных категорий автовладельцев", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
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