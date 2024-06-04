https://ria.ru/20240604/nagrada-1950377369.html

В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76

В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 04.06.2024

В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручили государственные награды... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:08

2024-06-04T13:08

2024-06-04T14:21

россия

ивановская область

оренбургская область

денис паслер

владимир бенедиктов

ил-76

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932509407_0:119:721:524_1920x0_80_0_0_770b69e92af4c9d79cefd3df4eee9113.jpg

УФА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручили государственные награды семьям летчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщило правительство региона. Как сообщало 12 марта Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Среди погибших пассажиров были пять летчиков Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка. "Сегодня мы вручаем государственные награды гражданам России, которые поставили во главу всей своей жизни служение Отечеству и доказали свою верность воинскому долгу и присяге. Передаю искренние слова соболезнования родителям и благодарность за то, что вы воспитали таких сыновей. Ваши сыновья ушли в последний полет как герои", - приводятся в сообщении слова Бенедиктова. В пресс-службе пояснили, что указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены майор Махмуд Габдракипов, старший лейтенант Замир Усманов, старший лейтенант Азат Сагидуллин и старший сержант Евгений Иванченко. Награда лейтенанта Дмитрия Блинова будет передана его матери в Воронеж. "Низкий поклон родителям, женам наших ребят. Спасибо, что воспитали в них самые лучшие черты характера, что всегда были рядом и обеспечивали их надежный тыл. Вечная память героям, которые до последнего оставались верны воинскому долгу. Мы навсегда сохраним их имена в своей памяти. Имена героев, чей подвиг навсегда вписан в историю нашей страны как пример самоотверженности и истинной любви к нашей великой Родине", - цитирует пресс-служба слова Паслера.

https://ria.ru/20240531/rossiya-1949613413.html

https://ria.ru/20240312/krushenie-1932580619.html

россия

ивановская область

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ивановская область, оренбургская область, денис паслер, владимир бенедиктов, ил-76