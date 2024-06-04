https://ria.ru/20240604/nagrada-1950377369.html
В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76
В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 04.06.2024
В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручили государственные награды... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:08
2024-06-04T13:08
2024-06-04T14:21
россия
ивановская область
оренбургская область
денис паслер
владимир бенедиктов
ил-76
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УФА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручили государственные награды семьям летчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщило правительство региона. Как сообщало 12 марта Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Среди погибших пассажиров были пять летчиков Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка. "Сегодня мы вручаем государственные награды гражданам России, которые поставили во главу всей своей жизни служение Отечеству и доказали свою верность воинскому долгу и присяге. Передаю искренние слова соболезнования родителям и благодарность за то, что вы воспитали таких сыновей. Ваши сыновья ушли в последний полет как герои", - приводятся в сообщении слова Бенедиктова. В пресс-службе пояснили, что указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены майор Махмуд Габдракипов, старший лейтенант Замир Усманов, старший лейтенант Азат Сагидуллин и старший сержант Евгений Иванченко. Награда лейтенанта Дмитрия Блинова будет передана его матери в Воронеж. "Низкий поклон родителям, женам наших ребят. Спасибо, что воспитали в них самые лучшие черты характера, что всегда были рядом и обеспечивали их надежный тыл. Вечная память героям, которые до последнего оставались верны воинскому долгу. Мы навсегда сохраним их имена в своей памяти. Имена героев, чей подвиг навсегда вписан в историю нашей страны как пример самоотверженности и истинной любви к нашей великой Родине", - цитирует пресс-служба слова Паслера.
https://ria.ru/20240531/rossiya-1949613413.html
https://ria.ru/20240312/krushenie-1932580619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ивановская область, оренбургская область, денис паслер, владимир бенедиктов, ил-76
Россия, Ивановская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Владимир Бенедиктов, Ил-76
В Оренбуржье вручили награды семьям пилотов, погибших при крушении Ил-76
Родным пилотов, погибших при крушении Ил-76 под Иваново, вручили награды
УФА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручили государственные награды семьям летчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, сообщило правительство региона.
Как сообщало 12 марта Минобороны РФ
, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Среди погибших пассажиров были пять летчиков Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка.
"Сегодня мы вручаем государственные награды гражданам России, которые поставили во главу всей своей жизни служение Отечеству и доказали свою верность воинскому долгу и присяге. Передаю искренние слова соболезнования родителям и благодарность за то, что вы воспитали таких сыновей. Ваши сыновья ушли в последний полет как герои", - приводятся в сообщении слова Бенедиктова.
В пресс-службе пояснили, что указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены майор Махмуд Габдракипов, старший лейтенант Замир Усманов, старший лейтенант Азат Сагидуллин и старший сержант Евгений Иванченко. Награда лейтенанта Дмитрия Блинова будет передана его матери в Воронеж
.
"Низкий поклон родителям, женам наших ребят. Спасибо, что воспитали в них самые лучшие черты характера, что всегда были рядом и обеспечивали их надежный тыл. Вечная память героям, которые до последнего оставались верны воинскому долгу. Мы навсегда сохраним их имена в своей памяти. Имена героев, чей подвиг навсегда вписан в историю нашей страны как пример самоотверженности и истинной любви к нашей великой Родине", - цитирует пресс-служба слова Паслера.