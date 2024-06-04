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В Казани мужчину забили до смерти во время драки - РИА Новости, 04.06.2024
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15:28 04.06.2024
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В Казани мужчину забили до смерти во время драки
В Казани мужчину забили до смерти во время драки - РИА Новости, 04.06.2024
В Казани мужчину забили до смерти во время драки
Полицейские в Казани выясняют обстоятельства драки, в результате которой один из молодых людей умер от полученных травм, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:28
2024-06-04T15:28
происшествия
казань
россия
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Полицейские в Казани выясняют обстоятельства драки, в результате которой один из молодых людей умер от полученных травм, сообщило МВД по Татарстану. "Вчера, 3 мая, в отдел полиции №13 "Азино-2" управления МВД России по городу Казани в позднее время суток поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Ноксинский спуск в результате возникшего конфликта между двумя группами молодых людей произошла драка", - говорится в сообщении. По информации МВД, один из участников потасовки – молодой человек 1995 года рождения – скончался на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники полиции установили и доставили в отдел внутренних дел троих жителей республики, которые, предположительно, являются зачинщиками инцидента. Местонахождение еще двух нападавших устанавливается.
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани мужчину забили до смерти во время драки

Полицейские в Казани выясняют обстоятельства смерти одного из участников драки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Полицейские в Казани выясняют обстоятельства драки, в результате которой один из молодых людей умер от полученных травм, сообщило МВД по Татарстану.
«
"Вчера, 3 мая, в отдел полиции №13 "Азино-2" управления МВД России по городу Казани в позднее время суток поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Ноксинский спуск в результате возникшего конфликта между двумя группами молодых людей произошла драка", - говорится в сообщении.
По информации МВД, один из участников потасовки – молодой человек 1995 года рождения – скончался на месте происшествия от полученных травм.
Сотрудники полиции установили и доставили в отдел внутренних дел троих жителей республики, которые, предположительно, являются зачинщиками инцидента. Местонахождение еще двух нападавших устанавливается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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