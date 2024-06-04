https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html
Из России выдворят более 50 мигрантов
Из России выдворят более 50 мигрантов - РИА Новости, 04.06.2024
Из России выдворят более 50 мигрантов
Более 50 мигрантов выдворят из РФ после рейда на стройку в Подольском городском округе, сообщила начальник управления информации и общественных связей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:33
2024-06-04T09:33
2024-06-04T12:02
происшествия
россия
центральная азия
татьяна петрова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 мигрантов выдворят из РФ после рейда на стройку в Подольском городском округе, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, полицейские при поддержке Росгвардии проверили территорию строящегося жилого комплекса в деревне Борисовка и привлекли к административной ответственности 218 уроженцев ближнего зарубежья. В ходе рейда выяснилось, что 93 мигранта работали без патента, 127 - уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. "В отношении 56 приезжих судом принято решение об административном выдворении за пределы страны, а на остальных наложены штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей", – добавила Петрова. Кроме того, в отношении 28-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240603/bild-1950225811.html
https://ria.ru/20240517/zaderzhanie-1946720492.html
россия
центральная азия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Проверка мигрантов на подмосковной стройке
Более 50 мигрантов выдворят из России после проверки одной из подмосковных строек, сообщил региональный главк МВД. Всего к ответственности привлечены более 200 человек: 93 работали без патента, а 127 не выехали по истечении срока пребывания.
2024-06-04T09:33
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, центральная азия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Центральная Азия, Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Из России выдворят более 50 мигрантов
МВД: более 50 мигрантов выдворят из России после рейда на стройку в Подольске