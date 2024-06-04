https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html

Из России выдворят более 50 мигрантов

Из России выдворят более 50 мигрантов - РИА Новости, 04.06.2024

Из России выдворят более 50 мигрантов

Более 50 мигрантов выдворят из РФ после рейда на стройку в Подольском городском округе, сообщила начальник управления информации и общественных связей... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:33

2024-06-04T09:33

2024-06-04T12:02

происшествия

россия

центральная азия

татьяна петрова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 50 мигрантов выдворят из РФ после рейда на стройку в Подольском городском округе, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, полицейские при поддержке Росгвардии проверили территорию строящегося жилого комплекса в деревне Борисовка и привлекли к административной ответственности 218 уроженцев ближнего зарубежья. В ходе рейда выяснилось, что 93 мигранта работали без патента, 127 - уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. "В отношении 56 приезжих судом принято решение об административном выдворении за пределы страны, а на остальных наложены штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей", – добавила Петрова. Кроме того, в отношении 28-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240603/bild-1950225811.html

https://ria.ru/20240517/zaderzhanie-1946720492.html

россия

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проверка мигрантов на подмосковной стройке Более 50 мигрантов выдворят из России после проверки одной из подмосковных строек, сообщил региональный главк МВД. Всего к ответственности привлечены более 200 человек: 93 работали без патента, а 127 не выехали по истечении срока пребывания. 2024-06-04T09:33 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, центральная азия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)