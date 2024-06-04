https://ria.ru/20240604/moskva-1950332877.html

Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета

Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета - РИА Новости, 04.06.2024

Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета

Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:21

2024-06-04T10:21

2024-06-04T10:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, останки принадлежат человеку.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва