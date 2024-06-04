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Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета - РИА Новости, 04.06.2024
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10:21 04.06.2024 (обновлено: 10:42 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/moskva-1950332877.html
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета - РИА Новости, 04.06.2024
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета
Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:21
2024-06-04T10:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, останки принадлежат человеку.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета

На набережной в центре Москвы во время строительных работ нашли части скелета

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на прогулочных теплоходах на Москва-реке у Крымского моста в Москве
Отдыхающие на прогулочных теплоходах на Москва-реке у Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отдыхающие на прогулочных теплоходах на Москва-реке у Крымского моста в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, останки принадлежат человеку.
Скелетированные останки, обнаруженные в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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