https://ria.ru/20240604/moskva-1950332877.html
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета - РИА Новости, 04.06.2024
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета
Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:21
2024-06-04T10:21
2024-06-04T10:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, останки принадлежат человеку.
https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета
На набережной в центре Москвы во время строительных работ нашли части скелета
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Части скелета нашли во время строительных работ на набережной в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, останки принадлежат человеку.