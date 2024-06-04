https://ria.ru/20240604/moskva-1950325852.html
Омбудсмен рассказала о состоянии найденного в мусороприемнике ребенка
Омбудсмен рассказала о состоянии найденного в мусороприемнике ребенка - РИА Новости, 04.06.2024
Омбудсмен рассказала о состоянии найденного в мусороприемнике ребенка
Ребенок, которого нашли в ноябре 2023 года в мусороприемнике в столице, живет в новой семье, у него все хорошо, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:49
2024-06-04T09:49
2024-06-04T13:55
москва
ольга ярославская
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, которого нашли в ноябре 2023 года в мусороприемнике в столице, живет в новой семье, у него все хорошо, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Как сообщала Ярославская в ноябре 2023 года, в одном из жилых домов на Вешняковской улице женщина родила ребенка, после чего поместила его в ковш мусороприемника и закрыла. Ребенка планировали определить в социальное учреждение после выписки из больницы. "Ребенок здоров и отделался легким испугом. Слава богу, что, будучи новорожденным, он ничего не запомнил. Сейчас живет в любящей его семье москвичей. И у этого ребенка все очень хорошо", - сказала Ярославская. По ее словам, любая история, когда ребенок находится в опасности и тем более в смертельной опасности, берется на контроль омбудсмена.
https://ria.ru/20240321/semya-1934784207.html
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москва, ольга ярославская, происшествия
Москва, Ольга Ярославская, Происшествия
Омбудсмен рассказала о состоянии найденного в мусороприемнике ребенка
Омбудсмен Ярославская: найденный в Москве ребенок живет в новой семье
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, которого нашли в ноябре 2023 года в мусороприемнике в столице, живет в новой семье, у него все хорошо, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Как сообщала Ярославская в ноябре 2023 года, в одном из жилых домов на Вешняковской улице женщина родила ребенка, после чего поместила его в ковш мусороприемника и закрыла. Ребенка планировали определить в социальное учреждение после выписки из больницы.
«
"Ребенок здоров и отделался легким испугом. Слава богу, что, будучи новорожденным, он ничего не запомнил. Сейчас живет в любящей его семье москвичей. И у этого ребенка все очень хорошо", - сказала Ярославская.
По ее словам, любая история, когда ребенок находится в опасности и тем более в смертельной опасности, берется на контроль омбудсмена.