https://ria.ru/20240604/morozhenoe-1950374283.html

Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня

Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня - РИА Новости, 04.06.2024

Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня

День мороженого (0+) пройдет в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:23

2024-06-04T14:23

2024-06-04T14:23

константин хабенский

гум

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благотворительный фонд константина хабенского

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. День мороженого (0+) пройдет в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, сообщает пресс-служба торгового дома "ГУМ". По традиции в этот день роли мороженщиков примерят на себя известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие, любимые всеми спортсмены. Надев фирменные фартуки и шляпы-канотье, они будут продавать у фонтана в ГУМе вафельные стаканчики по специальной цене 75 рублей за порцию. Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию четырех подопечных Фонда Хабенского, говорится в сообщении. Реклама, АО "ТД ГУМ", erid: F7NfYUJCUneLs228Nhgh

https://ria.ru/20240601/dietolog-1949815540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин хабенский, гум, благотворительность, новости шоу-бизнеса, звезды, благотворительный фонд константина хабенского