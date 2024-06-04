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Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня - РИА Новости, 04.06.2024
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14:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/morozhenoe-1950374283.html
Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня
Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня - РИА Новости, 04.06.2024
Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня
День мороженого (0+) пройдет в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:23
2024-06-04T14:23
константин хабенский
гум
благотворительность
новости шоу-бизнеса
звезды
благотворительный фонд константина хабенского
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. День мороженого (0+) пройдет в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, сообщает пресс-служба торгового дома "ГУМ". По традиции в этот день роли мороженщиков примерят на себя известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие, любимые всеми спортсмены. Надев фирменные фартуки и шляпы-канотье, они будут продавать у фонтана в ГУМе вафельные стаканчики по специальной цене 75 рублей за порцию. Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию четырех подопечных Фонда Хабенского, говорится в сообщении. Реклама, АО "ТД ГУМ", erid: F7NfYUJCUneLs228Nhgh
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Благотворительный День мороженого в ГУМе
Благотворительный День мороженого в ГУМе
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константин хабенский, гум, благотворительность, новости шоу-бизнеса, звезды, благотворительный фонд константина хабенского
Константин Хабенский, ГУМ, Благотворительность, Новости шоу-бизнеса, звезды, Благотворительный фонд Константина Хабенского

Благотворительный День мороженого пройдет в ГУМе 5 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. День мороженого (0+) пройдет в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, сообщает пресс-служба торгового дома "ГУМ".
По традиции в этот день роли мороженщиков примерят на себя известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие, любимые всеми спортсмены.
Надев фирменные фартуки и шляпы-канотье, они будут продавать у фонтана в ГУМе вафельные стаканчики по специальной цене 75 рублей за порцию. Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию четырех подопечных Фонда Хабенского, говорится в сообщении.
Реклама, АО "ТД ГУМ", erid: F7NfYUJCUneLs228Nhgh
Мороженое - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Диетолог назвала допустимую порцию мороженого
1 июня, 02:51
 
Константин ХабенскийГУМБлаготворительностьНовости шоу-бизнесазвездыБлаготворительный фонд Константина Хабенского
 
 
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