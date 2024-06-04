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В Пермском крае подросток умер от удара молнии - РИА Новости, 04.06.2024
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17:51 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/molniya-1950481168.html
В Пермском крае подросток умер от удара молнии
В Пермском крае подросток умер от удара молнии - РИА Новости, 04.06.2024
В Пермском крае подросток умер от удара молнии
Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:51
2024-06-04T17:51
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова. "Подтверждаем факт гибели ребенка 2009 года во время грозы от удара молнии. Об этом главе округа сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба. СК проводит проверку", - рассказала она. Вечером 3 июня 14-летний мальчик находился с отцом на рыбалке на реке Каме в Оханском округе, который граничит с Нытвенским. В какой-то момент началась гроза, молния ударила в подростка, он скончался, уточнила Быстрова.
https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html
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Наталья Макарова
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае подросток умер от удара молнии

В Пермском крае 14-летний подросток погиб от удара молнии во время рыбалки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова.
«
"Подтверждаем факт гибели ребенка 2009 года во время грозы от удара молнии. Об этом главе округа сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба. СК проводит проверку", - рассказала она.
Вечером 3 июня 14-летний мальчик находился с отцом на рыбалке на реке Каме в Оханском округе, который граничит с Нытвенским. В какой-то момент началась гроза, молния ударила в подростка, он скончался, уточнила Быстрова.
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ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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