https://ria.ru/20240604/molniya-1950481168.html
В Пермском крае подросток умер от удара молнии
В Пермском крае подросток умер от удара молнии - РИА Новости, 04.06.2024
В Пермском крае подросток умер от удара молнии
Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:51
2024-06-04T17:51
2024-06-04T17:51
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова. "Подтверждаем факт гибели ребенка 2009 года во время грозы от удара молнии. Об этом главе округа сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба. СК проводит проверку", - рассказала она. Вечером 3 июня 14-летний мальчик находился с отцом на рыбалке на реке Каме в Оханском округе, который граничит с Нытвенским. В какой-то момент началась гроза, молния ударила в подростка, он скончался, уточнила Быстрова.
https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае подросток умер от удара молнии
В Пермском крае 14-летний подросток погиб от удара молнии во время рыбалки