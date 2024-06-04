https://ria.ru/20240604/molniya-1950481168.html

В Пермском крае подросток умер от удара молнии

В Пермском крае подросток умер от удара молнии - РИА Новости, 04.06.2024

В Пермском крае подросток умер от удара молнии

Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:51

2024-06-04T17:51

2024-06-04T17:51

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Подросток умер от удара молнии во время рыбалки в Пермском крае, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Нытвенского округа Наталья Быстрова. "Подтверждаем факт гибели ребенка 2009 года во время грозы от удара молнии. Об этом главе округа сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба. СК проводит проверку", - рассказала она. Вечером 3 июня 14-летний мальчик находился с отцом на рыбалке на реке Каме в Оханском округе, который граничит с Нытвенским. В какой-то момент началась гроза, молния ударила в подростка, он скончался, уточнила Быстрова.

https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html

пермский край

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)