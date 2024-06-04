https://ria.ru/20240604/mishustin-1950345869.html
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:13
2024-06-04T11:13
2024-06-04T11:13
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны. Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он. "Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин. По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей. "В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950204271.html
https://ria.ru/20240603/oroshenie-1950200781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования требований к товарам в ЕАЭС
НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны.
Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он.
"Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин.
По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей.
"В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.