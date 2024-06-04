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Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
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11:13 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/mishustin-1950345869.html
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:13
2024-06-04T11:13
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны. Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он. "Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин. По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей. "В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950204271.html
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал развивать механизмы регулирования торговли в ЕАЭС

Мишустин призвал развивать механизмы регулирования требований к товарам в ЕАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны.
Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза в Минске. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
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"Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин.
По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей.
"В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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