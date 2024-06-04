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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 04.06.2024 (обновлено: 14:23 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378587.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 04.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Военнослужащие российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:12
2024-06-04T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; &lt;...&gt; нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики&quot;, — добавили в ведомстве.Кроме того, бойцы отразили пять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ.Украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.Также более выгодные рубежи заняли военные группировки "Восток". Бойцы поразили личный состав и технику двух украинских бригад в районах Урожайного и Сторожевого в ДНР."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", — уточнили в министерстве.Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.Российские военные ударили по боевикам и технике четырех бригад ВСУ в районах Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР.Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378272.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ потеряли до 370 военнослужащих в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" <...> нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

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Кроме того, бойцы отразили пять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ.
Украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
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Также более выгодные рубежи заняли военные группировки "Восток".
Бойцы поразили личный состав и технику двух украинских бригад в районах Урожайного и Сторожевого в ДНР.
«
"ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", — уточнили в министерстве.
Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
Российские военные ударили по боевикам и технике четырех бригад ВСУ в районах Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР.
Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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