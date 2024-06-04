https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378587.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 04.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Военнослужащие российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:12
2024-06-04T13:12
2024-06-04T14:23
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" <...> нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.Кроме того, бойцы отразили пять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ.Украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.Также более выгодные рубежи заняли военные группировки "Восток". Бойцы поразили личный состав и технику двух украинских бригад в районах Урожайного и Сторожевого в ДНР."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", — уточнили в министерстве.Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.Российские военные ударили по боевикам и технике четырех бригад ВСУ в районах Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР.Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
https://ria.ru/20240604/minoborony-1950378272.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 370 военнослужащих в зоне ответственности "Центра"