https://ria.ru/20240604/migranty-1950504307.html

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи - РИА Новости, 04.06.2024

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин выступил с инициативой запретить трудовым мигрантам привозить в Россию родственников. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:45

2024-06-04T19:45

2024-06-04T19:45

общество

россия

калужская область

мигранты

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин выступил с инициативой запретить трудовым мигрантам привозить в Россию родственников. В Telegram-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщается, что во вторник прошло спецзаседание Совета на тему: "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики". На нем, в частности, выступил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин. "Он (Калугин – ред.) также выступил с предложением запретить трудовым мигрантам привозить в Россию родственников ("они приехали сюда работать") и провести ревизию всех получивших российское гражданство с определенных территорий за последние 7-10 лет ("все равно мы к этому придем")", - сообщает СПЧ. Калугин, поясняя свою позицию РИА Новости, отметил: россияне, уезжая работать вахтовым методом в соседний регион, не берут с собой семью. "И здесь тоже это ни к чему. Это социальная нагрузка на наши учреждения. Понятно, что они едут сюда за социальными льготами, за выплатами, за хорошей медициной и так далее. Но эта нагрузка, если просчитать, это большие средства… Приехал работать - работай, плати налоги, но везти сюда семьи – это лишнее", - сказал собеседник. Калугин отдельно коснулся проблемы инофонов в школах - учеников, не говорящих по-русски. "Инофона, не знающего русского языка, за уши тянут, ставя тройки, а наши, мальчик или девочка, предпринимают усилия, чтобы получить тройку или четверку. Они же все это видят. Это не лучшим образом формирует наших детей", - сказал он. По мнению калужского министра, учитель вынужден уделять значительное количество времени детям мигрантов, не понимающих по-русски, что лишает российских детей права на "нормальное образование". Он отметил, что в СПЧ его идею приняли позитивно. По словам Калугина, Калужская область очень многое делает, чтобы решить миграционную проблему, но "ключи от проблемы лежат на федеральном уровне". Ужесточение мер в сфере миграционной политики в Калужской области началось в феврале 2022 года, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

https://ria.ru/20240604/migranty-1950388310.html

https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html

россия

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, калужская область, мигранты