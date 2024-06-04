https://ria.ru/20240604/migranty-1950502717.html

США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке

США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке - РИА Новости, 04.06.2024

США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке

Власти США начали оперативно рассматривать дела о предоставлении убежища для ускоренного выдворения из страны тех мигрантов, у кого нет законных оснований,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:38

2024-06-04T19:38

2024-06-04T19:38

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Власти США начали оперативно рассматривать дела о предоставлении убежища для ускоренного выдворения из страны тех мигрантов, у кого нет законных оснований, заявили в Белом доме. "Через этот процесс министерство юстиции будет иметь возможность быстрее рассматривать дела и министерство внутренней безопасности сможет быстрее выдворять лиц, у которых нет законных оснований оставаться в Соединенных Штатах", - указано в распространенном сообщении. Отмечается, что оба ведомства уже запустили рассмотрение дел в ускоренном порядке. Кроме того, как отметили в Белом доме, США начнут "как можно быстрее" депортировать тех нелегальных мигрантов, которые несут угрозу национальной и общественной безопасности.

https://ria.ru/20240116/nyu-york-1921518693.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, мигранты, мексика