https://ria.ru/20240604/migranty-1950502717.html
США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке
США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке - РИА Новости, 04.06.2024
США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке
Власти США начали оперативно рассматривать дела о предоставлении убежища для ускоренного выдворения из страны тех мигрантов, у кого нет законных оснований,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:38
2024-06-04T19:38
2024-06-04T19:38
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Власти США начали оперативно рассматривать дела о предоставлении убежища для ускоренного выдворения из страны тех мигрантов, у кого нет законных оснований, заявили в Белом доме. "Через этот процесс министерство юстиции будет иметь возможность быстрее рассматривать дела и министерство внутренней безопасности сможет быстрее выдворять лиц, у которых нет законных оснований оставаться в Соединенных Штатах", - указано в распространенном сообщении. Отмечается, что оба ведомства уже запустили рассмотрение дел в ускоренном порядке. Кроме того, как отметили в Белом доме, США начнут "как можно быстрее" депортировать тех нелегальных мигрантов, которые несут угрозу национальной и общественной безопасности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, мигранты, мексика
В мире, США, Джо Байден, Мигранты, Мексика
США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке
Белый дом: США быстрее рассматривают дела об убежище для выдворения мигрантов
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Власти США начали оперативно рассматривать дела о предоставлении убежища для ускоренного выдворения из страны тех мигрантов, у кого нет законных оснований, заявили в Белом доме.
«
"Через этот процесс министерство юстиции будет иметь возможность быстрее рассматривать дела и министерство внутренней безопасности сможет быстрее выдворять лиц, у которых нет законных оснований оставаться в Соединенных Штатах", - указано в распространенном сообщении.
Отмечается, что оба ведомства уже запустили рассмотрение дел в ускоренном порядке.
Кроме того, как отметили в Белом доме, США начнут "как можно быстрее" депортировать тех нелегальных мигрантов, которые несут угрозу национальной и общественной безопасности.