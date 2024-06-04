https://ria.ru/20240604/mid-1950365606.html

Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН

Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН - РИА Новости, 04.06.2024

Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН

Россия выступает за исключение отдельных представителей движения "Талибан"*, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность, из санкционных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:25

2024-06-04T12:25

2024-06-04T12:25

в мире

россия

афганистан

кабул (город)

замир кабулов

мохаммад хасан ахунд

сергей лавров

талибан

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает за исключение отдельных представителей движения "Талибан"*, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность, из санкционных списков Совета Безопасности ООН, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Если мы поступим таким образом (в случае снятия в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации - ред.), то логично, что мы будем поддерживать и вывод не движения талибов, а отдельных его представителей из санкционного списка Совета Безопасности ООН. Как вы знаете, в СБ ООН пятнадцать стран, пять постоянных членов с правом вето, поэтому всё будет зависеть от решения этого органа. Россия будет за это выступать, другие члены Совбеза, но какое решение он примет - это вопрос", - сказал КабуловВ начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации в России, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240530/mid-1949279834.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html

россия

афганистан

кабул (город)

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в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, талибан, оон