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Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН - РИА Новости, 04.06.2024
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12:25 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/mid-1950365606.html
Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН
Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН - РИА Новости, 04.06.2024
Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН
Россия выступает за исключение отдельных представителей движения "Талибан"*, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность, из санкционных... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:25
2024-06-04T12:25
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
замир кабулов
мохаммад хасан ахунд
сергей лавров
талибан
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает за исключение отдельных представителей движения "Талибан"*, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность, из санкционных списков Совета Безопасности ООН, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. &quot;Если мы поступим таким образом (в случае снятия в России с движения &quot;Талибан&quot;* статуса террористической организации - ред.), то логично, что мы будем поддерживать и вывод не движения талибов, а отдельных его представителей из санкционного списка Совета Безопасности ООН. Как вы знаете, в СБ ООН пятнадцать стран, пять постоянных членов с правом вето, поэтому всё будет зависеть от решения этого органа. Россия будет за это выступать, другие члены Совбеза, но какое решение он примет - это вопрос&quot;, - сказал КабуловВ начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации в России, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240530/mid-1949279834.html
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Замир Кабулов, Мохаммад Хасан Ахунд, Сергей Лавров, Талибан, ООН
Россия выступила за исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН

МИД: Россия поддерживает исключение талибов из санкционных списков Совбеза ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает за исключение отдельных представителей движения "Талибан"*, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность, из санкционных списков Совета Безопасности ООН, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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"Если мы поступим таким образом (в случае снятия в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации - ред.), то логично, что мы будем поддерживать и вывод не движения талибов, а отдельных его представителей из санкционного списка Совета Безопасности ООН. Как вы знаете, в СБ ООН пятнадцать стран, пять постоянных членов с правом вето, поэтому всё будет зависеть от решения этого органа. Россия будет за это выступать, другие члены Совбеза, но какое решение он примет - это вопрос", - сказал Кабулов

Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Россия рассчитывает, что талибы выполнят свои обещания, заявил МИД
30 мая, 09:53
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации в России, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Подготовка к ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
09:29
 
В миреРоссияАфганистанКабул (город)Замир КабуловМохаммад Хасан АхундСергей ЛавровТалибанООН
 
 
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