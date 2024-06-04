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В мексиканском штате Мичоакан убили мэра - РИА Новости, 04.06.2024
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09:47 04.06.2024 (обновлено: 09:53 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/michoakan-1950325214.html
В мексиканском штате Мичоакан убили мэра
В мексиканском штате Мичоакан убили мэра - РИА Новости, 04.06.2024
В мексиканском штате Мичоакан убили мэра
Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:47
2024-06-04T09:53
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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, сообщили местные власти. В воскресенье в этом же штате за несколько часов до начала голосования был убит кандидат на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо. Прокуратура штата открыла расследование. "Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении", - сообщается на странице секретариата правительства штата в соцсети X. Газета Financiero отмечает, что в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз, она скончалась на месте. Ранее она неоднократно получала угрозы от членов картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), а в сентябре 2023 года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня. В воскресенье в Мексике прошли всеобщие выборы, по результатам которых определятся будущий президент, состав обеих палат конгресса страны, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей. По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты выборов будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Избирательная кампания в стране была отмечена высочайшим уровнем насилия. С сентября 2023 года, по данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, в Мексике были убиты 83 человека, связанных с избирательными процессами, из них 34 - кандидаты на различные местные должности. Всего в 2023-2024 годах зафиксировано более 2172 случаев различного насилия, связанного с электоральным процессом, включая нападения, угрозы и похищения.
https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950237261.html
https://ria.ru/20240602/parlament-1949461705.html
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в мире, мичоакан, мексика, гвадалахара, клаудия шейнбаум
В мире, Мичоакан, Мексика, Гвадалахара, Клаудия Шейнбаум
В мексиканском штате Мичоакан убили мэра

В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра

© Фото : соцсети мэраГлава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа
Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : соцсети мэра
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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, сообщили местные власти.
В воскресенье в этом же штате за несколько часов до начала голосования был убит кандидат на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо. Прокуратура штата открыла расследование.
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"Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении", - сообщается на странице секретариата правительства штата в соцсети X.
Газета Financiero отмечает, что в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз, она скончалась на месте. Ранее она неоднократно получала угрозы от членов картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), а в сентябре 2023 года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.
В воскресенье в Мексике прошли всеобщие выборы, по результатам которых определятся будущий президент, состав обеих палат конгресса страны, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей. По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты выборов будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.
Избирательная кампания в стране была отмечена высочайшим уровнем насилия. С сентября 2023 года, по данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, в Мексике были убиты 83 человека, связанных с избирательными процессами, из них 34 - кандидаты на различные местные должности. Всего в 2023-2024 годах зафиксировано более 2172 случаев различного насилия, связанного с электоральным процессом, включая нападения, угрозы и похищения.
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В миреМичоаканМексикаГвадалахараКлаудия Шейнбаум
 
 
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