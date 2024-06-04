https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html

Греф призвал дать маркетплейсам развиться

Греф призвал дать маркетплейсам развиться - РИА Новости, 04.06.2024

Греф призвал дать маркетплейсам развиться

Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:30

2024-06-04T18:30

2024-06-04T18:30

экономика

технологии

герман греф

андрей кутепов

владимир гутенев

совет федерации рф

сбербанк россии

госдума рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации. "Нам нужно дать им (маркетплейсам – ред.) развиться, потому что это очень серьезный дополнительны импульс, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Я бы там не спешил…, самое главное, должна быть мощная конкуренция", - ответил он на вопрос о специальном законодательном регулировании в отношении маркетплейсов. В мае сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму свой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов) в начале марта, его поддержал экономический комитет Совфеда. Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что кабмин, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов. По его словам, это будет большой отдельный комплексный законопроект.

https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, герман греф, андрей кутепов, владимир гутенев, совет федерации рф, сбербанк россии, госдума рф