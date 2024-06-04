Рейтинг@Mail.ru
Греф призвал дать маркетплейсам развиться - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html
Греф призвал дать маркетплейсам развиться
Греф призвал дать маркетплейсам развиться - РИА Новости, 04.06.2024
Греф призвал дать маркетплейсам развиться
Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:30
2024-06-04T18:30
экономика
технологии
герман греф
андрей кутепов
владимир гутенев
совет федерации рф
сбербанк россии
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938294_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_81730ca38c0d0c3098c37fdbf3b539dc.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации. "Нам нужно дать им (маркетплейсам – ред.) развиться, потому что это очень серьезный дополнительны импульс, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Я бы там не спешил…, самое главное, должна быть мощная конкуренция", - ответил он на вопрос о специальном законодательном регулировании в отношении маркетплейсов. В мае сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму свой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов) в начале марта, его поддержал экономический комитет Совфеда. Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что кабмин, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов. По его словам, это будет большой отдельный комплексный законопроект.
https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b4aacdc5ea98a1e40377297b8182b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, герман греф, андрей кутепов, владимир гутенев, совет федерации рф, сбербанк россии, госдума рф
Экономика, Технологии, Герман Греф, Андрей Кутепов, Владимир Гутенев, Совет Федерации РФ, Сбербанк России, Госдума РФ
Греф призвал дать маркетплейсам развиться

Греф: маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с регулированием не стоит

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации.
«
"Нам нужно дать им (маркетплейсам – ред.) развиться, потому что это очень серьезный дополнительны импульс, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Я бы там не спешил…, самое главное, должна быть мощная конкуренция", - ответил он на вопрос о специальном законодательном регулировании в отношении маркетплейсов.
В мае сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму свой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов) в начале марта, его поддержал экономический комитет Совфеда.
Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что кабмин, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов. По его словам, это будет большой отдельный комплексный законопроект.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке
5 февраля, 07:21
 
ЭкономикаТехнологииГерман ГрефАндрей КутеповВладимир ГутеневСовет Федерации РФСбербанк РоссииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала