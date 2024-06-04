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"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России
"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России - РИА Новости, 04.06.2024
"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России
Жизни жителей США и Западной Европы находятся в серьезной опасности из-за безрассудной политики стран НАТО на Украине, предупредил бывший советник Пентагона,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:55
2024-06-04T19:55
2024-06-04T19:59
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жизни жителей США и Западной Европы находятся в серьезной опасности из-за безрассудной политики стран НАТО на Украине, предупредил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Конфликт c Россией может перерасти в ядерный, а мы к этому не готовы. <…> Американские политики продолжают жить в иллюзорном мире, думают, что у нас все еще есть стратегическое преимущество, как во время холодной войны, но это больше не так", — заявил экс-полковник.Макгрегора особенно возмутили сообщения о попытках Киева ударить по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России. Бывший советник считает, что Западу стоит прекратить провоцировать Москву.Представитель госдепа на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что глава Белого дома разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России
Макгрегор: США не готовы вступать в ядерный конфликт с Россией