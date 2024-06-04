https://ria.ru/20240604/lift-1950481312.html

В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт

В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт - РИА Новости, 04.06.2024

В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт

Лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:51

2024-06-04T17:51

2024-06-04T18:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Во время ремонтных работ произошло обрушение внешнего лифта дома на Милютинском переулке", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники МЧС и скорой помощи покинули место происшествия. На месте остаются дежурить сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240523/prokuratura-1947885875.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Упавший лифт во время ремонта дома в центре Москвы Внешний лифт рухнул во время ремонта в доме в центре Москвы, пострадал один рабочий, рассказали РИА Новости в экстренных службах. 2024-06-04T17:51 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва