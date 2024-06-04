https://ria.ru/20240604/lift-1950481312.html
В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт
В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт - РИА Новости, 04.06.2024
В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт
Лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:51
2024-06-04T17:51
2024-06-04T18:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Во время ремонтных работ произошло обрушение внешнего лифта дома на Милютинском переулке", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники МЧС и скорой помощи покинули место происшествия. На месте остаются дежурить сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240523/prokuratura-1947885875.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Упавший лифт во время ремонта дома в центре Москвы
Внешний лифт рухнул во время ремонта в доме в центре Москвы, пострадал один рабочий, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
2024-06-04T17:51
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт
В центре Москвы при ремонте дома рухнул лифт, пострадал рабочий
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Во время ремонтных работ произошло обрушение внешнего лифта дома на Милютинском переулке", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники МЧС и скорой помощи покинули место происшествия. На месте остаются дежурить сотрудники полиции.