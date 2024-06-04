https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо

Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо - РИА Новости, 04.06.2024

Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо

Отношения РФ и Буркина-Фасо находятся на подъёме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T21:50

2024-06-04T21:50

2024-06-04T21:50

в мире

буркина-фасо

франция

россия

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg

УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 4 июн - РИА Новости. Отношения РФ и Буркина-Фасо находятся на подъёме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре. "Наши отношения находятся на подъёме, прежде всего, в результате тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече наших президентов Владимира Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита "Россия-Африка", - сказал министр, выразив надежду, что переговоры позволят придать импульс развитию отношений. В свою очередь, глава МИД Буркина-Фасо заявил, что руководство страны желает продолжить развитие связей после саммита в Санкт-Петербурге. "Вы чувствуете на себе жар не только на улице, но и от наших тёплых взаимоотношений. Мы чувствуем это тепло от взаимных контактов", - добавил буркинийский министр. Лавров прилетел со своим первым визитом в Уагадугу во вторник в рамках своего африканского турне, до этого он посетил Гвинею и Конго, где провел переговоры с руководством этих страны как по вопросам экономического сотрудничества, так и военно-технического. Визит в Буркина-Фасо проходит фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также стремления РФ расширить связи с Африкой. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией. Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html

https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html

буркина-фасо

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, буркина-фасо, франция, россия, сергей лавров, владимир путин