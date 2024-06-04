https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо - РИА Новости, 04.06.2024
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо
Отношения РФ и Буркина-Фасо находятся на подъёме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:50
2024-06-04T21:50
2024-06-04T21:50
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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 4 июн - РИА Новости. Отношения РФ и Буркина-Фасо находятся на подъёме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре. "Наши отношения находятся на подъёме, прежде всего, в результате тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече наших президентов Владимира Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита "Россия-Африка", - сказал министр, выразив надежду, что переговоры позволят придать импульс развитию отношений. В свою очередь, глава МИД Буркина-Фасо заявил, что руководство страны желает продолжить развитие связей после саммита в Санкт-Петербурге. "Вы чувствуете на себе жар не только на улице, но и от наших тёплых взаимоотношений. Мы чувствуем это тепло от взаимных контактов", - добавил буркинийский министр. Лавров прилетел со своим первым визитом в Уагадугу во вторник в рамках своего африканского турне, до этого он посетил Гвинею и Конго, где провел переговоры с руководством этих страны как по вопросам экономического сотрудничества, так и военно-технического. Визит в Буркина-Фасо проходит фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также стремления РФ расширить связи с Африкой. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией. Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html
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РИА Новости
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в мире, буркина-фасо, франция, россия, сергей лавров, владимир путин
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо
Лавров заявил, что отношения России и Буркина-Фасо находятся на подъеме
УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 4 июн - РИА Новости. Отношения РФ и Буркина-Фасо находятся на подъёме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре.
"Наши отношения находятся на подъёме, прежде всего, в результате тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече наших президентов Владимира Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита "Россия-Африка", - сказал министр, выразив надежду, что переговоры позволят придать импульс развитию отношений.
В свою очередь, глава МИД Буркина-Фасо заявил, что руководство страны желает продолжить развитие связей после саммита в Санкт-Петербурге.
«
"Вы чувствуете на себе жар не только на улице, но и от наших тёплых взаимоотношений. Мы чувствуем это тепло от взаимных контактов", - добавил буркинийский министр.
Лавров прилетел со своим первым визитом в Уагадугу во вторник в рамках своего африканского турне, до этого он посетил Гвинею и Конго, где провел переговоры с руководством этих страны как по вопросам экономического сотрудничества, так и военно-технического.
Визит в Буркина-Фасо проходит фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также стремления РФ расширить связи с Африкой.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией.
Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.