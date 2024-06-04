https://ria.ru/20240604/lavrov-1950413694.html

Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне

Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне - РИА Новости, 04.06.2024

Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время визита в Республику Конго обсудил с властями страны график контактов на высшем уровне. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:55

2024-06-04T14:55

2024-06-04T14:55

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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время визита в Республику Конго обсудил с властями страны график контактов на высшем уровне. "Сегодня мы рассмотрели график предстоящих в ближайшее время контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Конго. Он напомнил, что в прошлом году конголезский президент участвовал в саммите "Россия - Африка" в Петербурге. Также министр подчеркнул, что стороны подтвердили необходимость подготовки к очередному заседанию международной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдёт в этом году в Москве. Лавров также отметил, что теперь очередь главы МИД Конго посетить Россию "Я пригласил Жан-Клода посетить РФ, он сказал, что приедет", - сказал российский министр.

https://ria.ru/20240604/laboratoriya-1950411452.html

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950402169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкт-петербург, москва, сергей лавров