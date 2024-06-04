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Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне - РИА Новости, 04.06.2024
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14:55 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950413694.html
Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне
Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне - РИА Новости, 04.06.2024
Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время визита в Республику Конго обсудил с властями страны график контактов на высшем уровне. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:55
2024-06-04T14:55
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время визита в Республику Конго обсудил с властями страны график контактов на высшем уровне. "Сегодня мы рассмотрели график предстоящих в ближайшее время контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Конго. Он напомнил, что в прошлом году конголезский президент участвовал в саммите "Россия - Африка" в Петербурге. Также министр подчеркнул, что стороны подтвердили необходимость подготовки к очередному заседанию международной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдёт в этом году в Москве. Лавров также отметил, что теперь очередь главы МИД Конго посетить Россию "Я пригласил Жан-Клода посетить РФ, он сказал, что приедет", - сказал российский министр.
https://ria.ru/20240604/laboratoriya-1950411452.html
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в мире, россия, санкт-петербург, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем уровне

Лавров обсудил с главой МИД Конго график контактов на высшем и высоких уровнях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время визита в Республику Конго обсудил с властями страны график контактов на высшем уровне.
"Сегодня мы рассмотрели график предстоящих в ближайшее время контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Конго.
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Он напомнил, что в прошлом году конголезский президент участвовал в саммите "Россия - Африка" в Петербурге. Также министр подчеркнул, что стороны подтвердили необходимость подготовки к очередному заседанию международной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдёт в этом году в Москве.
Лавров также отметил, что теперь очередь главы МИД Конго посетить Россию
"Я пригласил Жан-Клода посетить РФ, он сказал, что приедет", - сказал российский министр.
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