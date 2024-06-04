https://ria.ru/20240604/lavrov-1950411944.html
Конго считает переговоры по Украине без России бессмысленными
Конго считает переговоры по Украине без России бессмысленными - РИА Новости, 04.06.2024
Конго считает переговоры по Украине без России бессмысленными
Конго считает бессмысленными переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России, заявил глава МИД республики Жан-Клод Гакоссо. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:50
2024-06-04T14:50
2024-06-04T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
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швейцария
украина
сергей лавров
жан-клод гакоссо
владимир хохлов
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Конго считает бессмысленными переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России, заявил глава МИД республики Жан-Клод Гакоссо.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Конго, как и многие страны мирового большинства, считает бессмысленными переговоры по урегулированию на Украине без участия России."Президент Сассун-Нгессо, как и подавляющее большинство руководителей стран мирового большинства, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Бразилию, ЮАР, убежден в бессмысленности каких-либо переговоров без участия Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.Со своей стороны Гакоссо отметил, что Конго выступает за то, чтобы решение украинского конфликта было найдено за столом переговоров."История уже много раз доказывала, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Решение должно быть найдено за столом переговоров, и за ним должны сидеть два равноценных игрока. Что касается швейцарской конференции, которая будет в Бюргенштоке, то мы не понимаем, почему Россия была исключена из участия в этой конференции и задаемся вопросом, является ли эта конференция конференцией о мире", - сказал Гакоссо.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950402169.html
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, швейцария, украина, сергей лавров, жан-клод гакоссо, владимир хохлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Сергей Лавров, Жан-Клод Гакоссо, Владимир Хохлов
Конго считает переговоры по Украине без России бессмысленными
Лавров: Конго считает, что в переговорах по Украине без участия РФ нет смысла
ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Конго считает бессмысленными переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России, заявил глава МИД республики Жан-Клод Гакоссо.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
также заявил, что Конго, как и многие страны мирового большинства, считает бессмысленными переговоры по урегулированию на Украине без участия России.
"Президент Сассун-Нгессо, как и подавляющее большинство руководителей стран мирового большинства, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Бразилию, ЮАР, убежден в бессмысленности каких-либо переговоров без участия Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
Со своей стороны Гакоссо отметил, что Конго выступает за то, чтобы решение украинского конфликта было найдено за столом переговоров.
"История уже много раз доказывала, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Решение должно быть найдено за столом переговоров, и за ним должны сидеть два равноценных игрока. Что касается швейцарской конференции, которая будет в Бюргенштоке, то мы не понимаем, почему Россия была исключена из участия в этой конференции и задаемся вопросом, является ли эта конференция конференцией о мире", - сказал Гакоссо.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария
не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.