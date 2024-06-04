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Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2024
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14:22 04.06.2024 (обновлено: 14:27 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950402169.html
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2024
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров
Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:22
2024-06-04T14:27
россия
в мире
сергей лавров
жан-клод гакоссо
республика конго
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Продолжим интенсивное военное, военно-техничесое сотрудничество, президент Сассу-Нгессо это подтвердил, в интересах укрепления обороноспособности Республики Конго", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
https://ria.ru/20240603/lavrov-1950295458.html
россия
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россия, в мире, сергей лавров, жан-клод гакоссо, республика конго
Россия, В мире, Сергей Лавров, Жан-Клод Гакоссо, Республика Конго
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров

Лавров: власти Конго намерены продолжить военно-техническое сотрудничество

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжим интенсивное военное, военно-техничесое сотрудничество, президент Сассу-Нгессо это подтвердил, в интересах укрепления обороноспособности Республики Конго", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Лавров прибыл в Республику Конго
Вчера, 23:46
 
РоссияВ миреСергей ЛавровЖан-Клод ГакоссоРеспублика Конго
 
 
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