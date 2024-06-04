https://ria.ru/20240604/lavrov-1950402169.html

Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров

Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2024

Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров

Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:22

2024-06-04T14:22

2024-06-04T14:27

россия

в мире

сергей лавров

жан-клод гакоссо

республика конго

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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Продолжим интенсивное военное, военно-техничесое сотрудничество, президент Сассу-Нгессо это подтвердил, в интересах укрепления обороноспособности Республики Конго", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.

https://ria.ru/20240603/lavrov-1950295458.html

россия

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей лавров, жан-клод гакоссо, республика конго