https://ria.ru/20240604/lavrov-1950402169.html
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2024
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров
Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:22
2024-06-04T14:22
2024-06-04T14:27
россия
в мире
сергей лавров
жан-клод гакоссо
республика конго
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Конго, руководство страны подтвердило намерения развивать эти отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Продолжим интенсивное военное, военно-техничесое сотрудничество, президент Сассу-Нгессо это подтвердил, в интересах укрепления обороноспособности Республики Конго", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.
https://ria.ru/20240603/lavrov-1950295458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров, жан-клод гакоссо, республика конго
Россия, В мире, Сергей Лавров, Жан-Клод Гакоссо, Республика Конго
Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Конго, заявил Лавров
Лавров: власти Конго намерены продолжить военно-техническое сотрудничество