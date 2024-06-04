https://ria.ru/20240604/kurs-valyut-1950499083.html

Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля

Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля - РИА Новости, 04.06.2024

Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля

Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:11

2024-06-04T19:11

2024-06-04T19:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 29 копеек, до 88,8 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,23 рубля, евро – на 39 копеек, до 96,6 рубля.

https://ria.ru/20240430/evro-1943132506.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа