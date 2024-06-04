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Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля - РИА Новости, 04.06.2024
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля
Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:11
2024-06-04T19:11
2024-06-04T19:11
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 29 копеек, до 88,8 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,23 рубля, евро – на 39 копеек, до 96,6 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля
Курс доллара на Мосбирже упал до 88,8 рубля, евро — до 96,6, юаня — до 12,23
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 29 копеек, до 88,8 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,23 рубля, евро – на 39 копеек, до 96,6 рубля.