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Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля - РИА Новости, 04.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:11 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kurs-valyut-1950499083.html
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля - РИА Новости, 04.06.2024
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля
Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:11
2024-06-04T19:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 29 копеек, до 88,8 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,23 рубля, евро – на 39 копеек, до 96,6 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,8 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал до 88,8 рубля, евро — до 96,6, юаня — до 12,23

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,8 рубля, 12,23 рубля и 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 29 копеек, до 88,8 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,23 рубля, евро – на 39 копеек, до 96,6 рубля.
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Курс евро поднялся выше ста рублей
30 апреля, 12:03
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьМосковская биржа
 
 
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