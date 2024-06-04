https://ria.ru/20240604/kuratory-1950319706.html
Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм
Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм - РИА Новости, 04.06.2024
Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:05
2024-06-04T09:05
2024-06-04T09:27
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина", - говорится в сообщении.Согласно обновленному перечню, вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". Также в сфере его полномочий будет контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.К госпрограммам, которые курирует вице-премьер Александр Новак, добавилась программа "Экономическое развитие и инновационная экономика".В сферу ответственности вице-премьера Татьяны Голиковой добавится госпрограмма "Реализация государственной национальной политики", которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из-под кураторства Чернышенко также выведена госпрограмма "Информационное общество". Она войдет в число программ, находящихся в ведении вице-премьера - руководителя Аппарата правительства Дмитрия Григоренко. При этом Чернышенко поручено кураторство над программой "Развитие образования", которое перейдет к нему от Голиковой.Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать госпрограмму "Развитие транспортной системы".Первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев останутся кураторами госпрограмм, которые были закреплены за ними ранее.Институт кураторства был внедрен в 2021 году. Куратор формирует управляющий совет и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949795185.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949201527.html
https://ria.ru/20240530/gosprogrammy-1949447512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм
Мишустин утвердил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила
пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина", - говорится в сообщении.
Согласно обновленному перечню, вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". Также в сфере его полномочий будет контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.
К госпрограммам, которые курирует вице-премьер Александр Новак, добавилась программа "Экономическое развитие и инновационная экономика".
В сферу ответственности вице-премьера Татьяны Голиковой добавится госпрограмма "Реализация государственной национальной политики", которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из-под кураторства Чернышенко также выведена госпрограмма "Информационное общество". Она войдет в число программ, находящихся в ведении вице-премьера - руководителя Аппарата правительства Дмитрия Григоренко. При этом Чернышенко поручено кураторство над программой "Развитие образования", которое перейдет к нему от Голиковой.
Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать госпрограмму "Развитие транспортной системы".
Первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев останутся кураторами госпрограмм, которые были закреплены за ними ранее.
Институт кураторства был внедрен в 2021 году. Куратор формирует управляющий совет и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.