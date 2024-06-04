https://ria.ru/20240604/kuratory-1950319706.html

Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм

Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм - РИА Новости, 04.06.2024

Мишустин утвердил изменения в перечне кураторов госпрограмм

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:05

2024-06-04T09:05

2024-06-04T09:27

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина", - говорится в сообщении.Согласно обновленному перечню, вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". Также в сфере его полномочий будет контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.К госпрограммам, которые курирует вице-премьер Александр Новак, добавилась программа "Экономическое развитие и инновационная экономика".В сферу ответственности вице-премьера Татьяны Голиковой добавится госпрограмма "Реализация государственной национальной политики", которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из-под кураторства Чернышенко также выведена госпрограмма "Информационное общество". Она войдет в число программ, находящихся в ведении вице-премьера - руководителя Аппарата правительства Дмитрия Григоренко. При этом Чернышенко поручено кураторство над программой "Развитие образования", которое перейдет к нему от Голиковой.Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать госпрограмму "Развитие транспортной системы".Первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев останутся кураторами госпрограмм, которые были закреплены за ними ранее.Институт кураторства был внедрен в 2021 году. Куратор формирует управляющий совет и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949795185.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949201527.html

https://ria.ru/20240530/gosprogrammy-1949447512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, михаил мишустин