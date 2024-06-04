https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html

"Запугали весь город". Что учинила банда подростков в Липецке

"Запугали весь город". Что учинила банда подростков в Липецке - РИА Новости, 04.06.2024

"Запугали весь город". Что учинила банда подростков в Липецке

Налетали толпой, избивали и снимали на камеру — липецкие следователи разбираются в скандальной истории нападений на прохожих. Пока в уголовном деле один эпизод, РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:05

происшествия

липецк

москва

екатерина мизулина

александр бастрыкин

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Налетали толпой, избивали и снимали на камеру — липецкие следователи разбираются в скандальной истории нападений на прохожих. Пока в уголовном деле один эпизод, но, скорее всего, добавятся и другие. О том, почему затягивали расследование, — в материале РИА Новости."Пацаны не извиняются"Первые ролики с избиениями людей появились в липецких пабликах еще в апреле. На кадрах видно, как несколько подростков во главе с невысоким черноволосым молодым человеком подходят к сверстникам и после короткого диалога затевают драку. Друзья хулиганов громко смеются и снимают все на телефоны.В одном из эпизодов толпа по очереди разбивает сырые яйца о голову школьника. В другом — шайка средь бела дня набрасывается на прохожего, валит его на асфальт, бьет руками, ногами и палками. В третьем коротком видео главарь банды угрожает девушке пистолетом — наводит его прямо в лицо.Провокационные ролики возмутили общественность, однако никого из нападавших не задержали. Уголовное дело также не возбудили.Тем временем пользователи интернета быстро идентифицировали личность главаря. Это 15-летний Аман (имя несовершеннолетнего изменено) — сын местных предпринимателей. Давно занимается боксом. Узнав, что его вычислили, подросток сразу опубликовал в соцсетях еще одно видео. Но отнюдь не с извинениями."Меня тут попросили удалить мои матерные комментарии, а то якобы кто-то напишет мусорское заявление, — с усмешкой заявил Аман. — Мне вообще все равно (произнесено нецензурно. — Прим. ред.). Я все оставлю как есть, более того, в полиции скажу, что да, это я писал. Даже не удивлюсь, если мне завтра менты позвонят"."Он сам потерпевший"Полиция все же организовала проверку по факту одного из нападений и попросила откликнуться очевидцев или самого пострадавшего. Вероятно, этого не произошло, потому что продолжения история не получила.Впрочем, на другие ролики вскоре обратили внимание уже в Москве. Например, о деятельности банды в телеграм-канале сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Затем к истории подключились и липецкие депутаты."В середине мая проходило заседание областного комитета по образованию и науке, где представитель МВД сообщил, что у нас в регионе снизилась подростковая преступность, — говорит депутат регионального совета Анатолий Емельянов. — Меня эта информация очень удивила, поскольку противоречила реальности".Емельянов попросил полицейских рассказать, как продвигается проверка скандальных видео с избиениями. И напомнил, что жертвы такого насилия часто скрывают информацию даже от родных. В правоохранительные органы, следовательно, тоже никто не обращается, но это не повод не реагировать."Никто из этих подростков ранее в наше поле зрения не попадал, — заявила в ответ представитель полиции. — Более того, мальчика, который якобы нападает на людей, можно рассматривать как потерпевшего. Мы уже разобрали эту ситуацию с его родителями. Могу сказать, что по месту учебы он характеризуется положительно, а из тех, кого якобы избивали, заявление никто не написал. Это были, скорее, мальчишеские разборки".В конце выступления сотрудница полиции все-же заметила, что изложенные факты должны рассмотреть компетентные органы, после чего необходимо дать правовую оценку."После заседания я получил довольно много сообщений от людей, сталкивавшихся с этой агрессивной компанией, — продолжает Емельянов. — Они заявили, что многие пострадавшие действительно боятся обращаться в полицию и даже рассказывать об этом родителям. Более того, по их словам, дело не ограничивается одними избиениями — были и эпизоды домогательства к девушкам".Серьезное вмешательствоТак или иначе, но вскоре после заседания на сайте областного МВД сообщили, что "в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники выявили видеоматериалы, в которых несовершеннолетние грубо нарушают общественный порядок, провоцируют конфликты и участвуют в драках".В ведомстве заверили, что организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили всех участников съемок и пригласили их вместе с родителями в отдел полиции для разбирательств.Спустя пару дней на липецкую историю обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Поручил провести проверку и возбудить уголовное дело. Так и произошло. Статья — разбой."По данным следствия, днем 1 мая подозреваемый, находясь на стадионе Военного городка, угрожал применением насилия и в присутствии сверстников похитил у 14-летнего подростка три тысячи рублей, — сообщили в региональном управлении ведомства. — В результате этих действий несовершеннолетний получил моральный и материальный вред".По решению суда Амана отправили под домашний арест. Остальные участники банды пока на свободе. В соцсетях также сообщают, что некоторым пострадавшим уже поступают угрозы со стороны одной из этнических диаспор города. Люди боятся, что после такого вмешательства дело могут замять.Так это или нет, покажет время. Пока же, если вину подростка докажут в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы. Впрочем, не исключено, что скоро в деле появятся дополнительные эпизоды. По словам следователей, сейчас они устанавливают другие факты преступлений, ищут очевидцев и потерпевших.

https://ria.ru/20240306/proisshestvie-1931199795.html

https://ria.ru/20240226/kriminal-1928766629.html

https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, липецк, москва, екатерина мизулина, александр бастрыкин, лига безопасного интернета