https://ria.ru/20240604/kot-1950391433.html
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире - РИА Новости, 04.06.2024
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире
Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:53
2024-06-04T13:53
2024-06-04T14:04
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УФА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале. По данным управления, инцидент с домашним животным произошел в одной из квартир по улице Ферина. "Сегодня ночью в ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по улице Ферина находится кошка. Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром ее сотрудники освободили пушистого пленника", — говорится в релизе управления. Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия. На кадрах в квартире из вентиляционного канала выглядывает морда кота. В соцсетях пишут, что кот проорал всю ночь, а хозяйка не смогла самостоятельно вызволить его из плена.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире
В Уфе коммунальщики спасли кота, всю ночь просидевшего в вентиляции в квартире
УФА, 4 июн — РИА Новости.
Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале
.
По данным управления, инцидент с домашним животным произошел в одной из квартир по улице Ферина.
"Сегодня ночью в ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по улице Ферина находится кошка. Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром ее сотрудники освободили пушистого пленника", — говорится в релизе управления.
Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия. На кадрах в квартире из вентиляционного канала выглядывает морда кота. В соцсетях пишут, что кот проорал всю ночь, а хозяйка не смогла самостоятельно вызволить его из плена.