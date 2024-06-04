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В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире - РИА Новости, 04.06.2024
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Хорошие новости
 
13:53 04.06.2024 (обновлено: 14:04 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/kot-1950391433.html
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире - РИА Новости, 04.06.2024
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире
Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:53
2024-06-04T14:04
хорошие новости
происшествия
уфа
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УФА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале. По данным управления, инцидент с домашним животным произошел в одной из квартир по улице Ферина. "Сегодня ночью в ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по улице Ферина находится кошка. Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром ее сотрудники освободили пушистого пленника", — говорится в релизе управления. Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия. На кадрах в квартире из вентиляционного канала выглядывает морда кота. В соцсетях пишут, что кот проорал всю ночь, а хозяйка не смогла самостоятельно вызволить его из плена.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире

В Уфе коммунальщики спасли кота, всю ночь просидевшего в вентиляции в квартире

© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы/TelegramКот, застрявший в вентиляционном канале квартиры в Уфе
Кот, застрявший в вентиляционном канале квартиры в Уфе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы/Telegram
Кот, застрявший в вентиляционном канале квартиры в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале.
По данным управления, инцидент с домашним животным произошел в одной из квартир по улице Ферина.
"Сегодня ночью в ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по улице Ферина находится кошка. Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром ее сотрудники освободили пушистого пленника", — говорится в релизе управления.
Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия. На кадрах в квартире из вентиляционного канала выглядывает морда кота. В соцсетях пишут, что кот проорал всю ночь, а хозяйка не смогла самостоятельно вызволить его из плена.
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Хорошие новостиПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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