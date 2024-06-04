https://ria.ru/20240604/kot-1950391433.html

В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире

В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире - РИА Новости, 04.06.2024

В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире

Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:53

2024-06-04T13:53

2024-06-04T14:04

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происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты вызволили из вентиляционного канала в уфимской квартире кота, который просидел там всю ночь, сообщило управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале. По данным управления, инцидент с домашним животным произошел в одной из квартир по улице Ферина. "Сегодня ночью в ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что в вентиляционном канале одной из квартир дома 1/1 по улице Ферина находится кошка. Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром ее сотрудники освободили пушистого пленника", — говорится в релизе управления. Ведомство опубликовало фотографию с места происшествия. На кадрах в квартире из вентиляционного канала выглядывает морда кота. В соцсетях пишут, что кот проорал всю ночь, а хозяйка не смогла самостоятельно вызволить его из плена.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уфа, республика башкортостан