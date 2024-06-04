https://ria.ru/20240604/korova-1950477574.html

Блуждавшую несколько дней по Переславлю-Залесскому корову вернули домой

Блуждавшую несколько дней по Переславлю-Залесскому корову вернули домой - РИА Новости, 04.06.2024

Блуждавшую несколько дней по Переславлю-Залесскому корову вернули домой

Корову Кумушку, блуждавшую несколько дней по Переславлю-Залесскому в Ярославской области, поймали и вернули домой, сообщил нацпарк "Плещеево озеро". РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:37

2024-06-04T17:37

2024-06-04T18:06

хорошие новости

переславль-залесский

ярославская область

ростовский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Корову Кумушку, блуждавшую несколько дней по Переславлю-Залесскому в Ярославской области, поймали и вернули домой, сообщил нацпарк "Плещеево озеро". "Несколько дней сбежавшая корова являлась объектом пристального внимания переславцев, которые следили за ее передвижением по городу, оперативно отмечая в соцсетях местоположение беглянки: появилась у магазина "Светофор", переплыла реку, прошлась по огородам у Старого автовокзала, появилась на Сельхозтехнике, в Чкаловском микрорайоне", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".История сбежавшей коровы примечательна тем, что в Переславль она пришла с пастбища у поселка Петровское Ростовского района, преодолев 40-километровую дистанцию. Накануне вечером в Дендрологическом саду имени С. Ф. Харитонова завершилась операция по отлову Кумушки — хозяйке и ее помощникам удалось вывести животное за границу территории и загрузить в машину.В 21:00 "Газель" с коровой отправилась домой в Петровское.

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

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ярославская область

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переславль-залесский, ярославская область, ростовский район