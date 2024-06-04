https://ria.ru/20240604/konotop-1950500044.html

В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура

В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура - РИА Новости, 04.06.2024

В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура

Производственная инфраструктура была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины в результате обстрела, заявил во вторник мэр города Артем... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:17

2024-06-04T19:17

2024-06-04T19:17

специальная военная операция на украине

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сумская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Производственная инфраструктура была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины в результате обстрела, заявил во вторник мэр города Артем Семенихин. "У нас произошел "прилет"... Была поражена производственная инфраструктура нашего города", - заявил Семенихин в видео, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Как заявил чиновник, по предварительным данным, пострадавших нет, последствия удара уточняются. В городе ограничено движение общественного транспорта. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240604/telegraf-1950448093.html

конотоп

сумская область

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в мире, конотоп, сумская область, украина, вооруженные силы рф