https://ria.ru/20240604/konotop-1950500044.html
В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура
В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура - РИА Новости, 04.06.2024
В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура
Производственная инфраструктура была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины в результате обстрела, заявил во вторник мэр города Артем... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:17
2024-06-04T19:17
2024-06-04T19:17
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Производственная инфраструктура была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины в результате обстрела, заявил во вторник мэр города Артем Семенихин. "У нас произошел "прилет"... Была поражена производственная инфраструктура нашего города", - заявил Семенихин в видео, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Как заявил чиновник, по предварительным данным, пострадавших нет, последствия удара уточняются. В городе ограничено движение общественного транспорта. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, конотоп, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Конотопе в результате обстрела поражена производственная инфраструктура
Мэр Конотопа Семенихин сообщил о поражении промышленной инфраструктуры
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Производственная инфраструктура была поражена в городе Конотоп Сумской области на севере Украины в результате обстрела, заявил во вторник мэр города Артем Семенихин.
"У нас произошел "прилет"... Была поражена производственная инфраструктура нашего города", - заявил Семенихин в видео, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Как заявил чиновник, по предварительным данным, пострадавших нет, последствия удара уточняются. В городе ограничено движение общественного транспорта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.