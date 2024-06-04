https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950484871.html

Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на саммит по Украине

Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 04.06.2024

Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на саммит по Украине

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призывает власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня и к тому, РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:09

2024-06-04T18:09

2024-06-04T18:25

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ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призывает власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня и к тому, чтобы это мероприятие не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению", говорится в заявлении UDC."UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России. Это было бы катастрофическим и еще больше вовлекло бы Швейцарию в этот конфликт. Поэтому федеральный совет должен приложить все усилия для того, чтобы российская сторона также участвовала в Бюргенштокской конференции. Это подразумевает официальное письменное приглашение для России со стороны Швейцарии", - сказано в документе.Партия также призывает правительство не превращать эту конференцию в "одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению"."Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.Сторонники строгого нейтралитета Швейцарии, поддержанные крупнейшей партией страны в парламенте "Демократическим союзом центра" (UDC), подали 11 апреля в Федеральный совет заявку на проведение референдума по этому вопросу, собрав 130 тысяч подписей. Проект, в частности, требует отмены всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН, в том числе санкций против России. Канцелярия подтвердила законность этих подписей.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html

https://ria.ru/20240604/peskov-1950366271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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