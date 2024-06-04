https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 04.06.2024
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии
Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие, необходимо достичь трех целей, чтобы говорить об успехе, заявил РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:35
2024-06-04T04:35
2024-06-04T04:39
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ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие, необходимо достичь трех целей, чтобы говорить об успехе, заявил РИА Новости швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер. "Я вижу три цели на этой конференции. Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель - обсуждать три конкретные темы - гуманитарные вопросы, продовольственная безопасность и ядерная безопасность - и выявить идеи в этих областях. Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг. Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе... Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие", - сказал он. Гремингер добавил, что еще слишком рано комментировать уровень представительства стран, поскольку все еще может измениться. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, москва, украина, томас гремингер, владимир хохлов
В мире, Россия, Москва, Украина, Томас Гремингер, Владимир Хохлов
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии
Гремингер: конференция в Швейцарии не должна превратиться в антироссийскую
ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие, необходимо достичь трех целей, чтобы говорить об успехе, заявил РИА Новости швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.
"Я вижу три цели на этой конференции. Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель - обсуждать три конкретные темы - гуманитарные вопросы, продовольственная безопасность и ядерная безопасность - и выявить идеи в этих областях. Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг. Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе... Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие", - сказал он.
Гремингер добавил, что еще слишком рано комментировать уровень представительства стран, поскольку все еще может измениться.
Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ
приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.