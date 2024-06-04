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Китай стал главным покупателем произведений искусства из России - РИА Новости, 04.06.2024
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05:16 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kitay-1950307963.html
Китай стал главным покупателем произведений искусства из России
Китай стал главным покупателем произведений искусства из России - РИА Новости, 04.06.2024
Китай стал главным покупателем произведений искусства из России
Китай по итогам 2023 года стал главным покупателем произведений искусства из России с объемом поставок в 6,4 миллиона долларов, сменив в этом качестве США,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:16
2024-06-04T05:16
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Китай по итогам 2023 года стал главным покупателем произведений искусства из России с объемом поставок в 6,4 миллиона долларов, сменив в этом качестве США, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Второе место по покупкам таких товаров - картин, гравюр, скульптур, марок, различных коллекций и антиквариата - заняла Швейцария с объемом в 3,6 миллиона долларов, третье досталось Германии с 2,8 миллиона долларов. Также в пятерку основных покупателей искусства из России вошли Казахстан (1,4 миллиона долларов) и США (1,3 миллиона). Кроме того, в число главных ценителей вошли Франция (885 тысяч долларов), Великобритания (777 тысяч), Кипр (525 тысяч), Армения (403 тысячи), Австралия (307 тысяч), Канада (257 тысяч) и Япония (251 тысяча). Всего по итогам 2023 года Россия продала на мировом рынке таких товаров на 20,1 миллиона долларов. При этом в досанкционный 2021 год главным потребителем прекрасного из РФ были Штаты, которые импортировали предметов искусства на 21,9 миллиона долларов. Следом за ними располагались Великобритания (10,1 миллиона долларов), Германия (5 миллионов), ОАЭ (3,8 миллиона), Швейцария (2,5 миллиона), Белоруссия (1,9 миллиона), Узбекистан (1,7 миллиона), Франция (1,5 миллиона), Южная Корея (1,3 миллиона) и Китай (1,1 миллиона). А общие объемы экспорта составляли 57,2 миллиона долларов - в 2,85 раза больше, чем сейчас. Больше всего свои покупки нарастили Армения (в 1545 раз, до 403 тысяч долларов), Турция (в 8,1 раза, до 189 тысяч долларов), Китай (в 5,7 раза) и Казахстан (в 3,6 раза). А больше всего сократили - США (в 17 раз), Великобритания (в 13 раз) и ряд других стран Запада. "Мы не можем вывозить свое искусство. Запреты на его закупку в западных странах... прогрессируют", - прокомментировала РИА Новости искусствовед, сотрудник газеты The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова.
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россия, великобритания, швейцария, оон, китай, в мире
Россия, Великобритания, Швейцария, ООН, Китай, В мире
Китай стал главным покупателем произведений искусства из России

Comtrade: Китай стал главным покупателем произведений искусства из России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Китай по итогам 2023 года стал главным покупателем произведений искусства из России с объемом поставок в 6,4 миллиона долларов, сменив в этом качестве США, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.
Второе место по покупкам таких товаров - картин, гравюр, скульптур, марок, различных коллекций и антиквариата - заняла Швейцария с объемом в 3,6 миллиона долларов, третье досталось Германии с 2,8 миллиона долларов.
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Также в пятерку основных покупателей искусства из России вошли Казахстан (1,4 миллиона долларов) и США (1,3 миллиона). Кроме того, в число главных ценителей вошли Франция (885 тысяч долларов), Великобритания (777 тысяч), Кипр (525 тысяч), Армения (403 тысячи), Австралия (307 тысяч), Канада (257 тысяч) и Япония (251 тысяча). Всего по итогам 2023 года Россия продала на мировом рынке таких товаров на 20,1 миллиона долларов.
При этом в досанкционный 2021 год главным потребителем прекрасного из РФ были Штаты, которые импортировали предметов искусства на 21,9 миллиона долларов. Следом за ними располагались Великобритания (10,1 миллиона долларов), Германия (5 миллионов), ОАЭ (3,8 миллиона), Швейцария (2,5 миллиона), Белоруссия (1,9 миллиона), Узбекистан (1,7 миллиона), Франция (1,5 миллиона), Южная Корея (1,3 миллиона) и Китай (1,1 миллиона). А общие объемы экспорта составляли 57,2 миллиона долларов - в 2,85 раза больше, чем сейчас.
Больше всего свои покупки нарастили Армения (в 1545 раз, до 403 тысяч долларов), Турция (в 8,1 раза, до 189 тысяч долларов), Китай (в 5,7 раза) и Казахстан (в 3,6 раза). А больше всего сократили - США (в 17 раз), Великобритания (в 13 раз) и ряд других стран Запада.
"Мы не можем вывозить свое искусство. Запреты на его закупку в западных странах... прогрессируют", - прокомментировала РИА Новости искусствовед, сотрудник газеты The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова.
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