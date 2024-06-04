США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби
Кирби: США не могут в ежедневном режиме отслеживать применение Киевом оружия
© AP Photo / Manuel Balce CenetaОфициальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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"Мы не в состоянии в ежедневном режиме точно знать, чем и куда стреляют украинцы... по крайней мере на тактическом уровне", - сказал он на брифинге для журналистов.
Кирби при этом выразил уверенность в том, что в Киеве "понимают инструкции, которые им переданы".
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.