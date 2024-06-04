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США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kirbi-1950500869.html
США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби
США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби - РИА Новости, 04.06.2024
США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби
США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:23
2024-06-04T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джон кирби
владимир путин
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы не в состоянии в ежедневном режиме точно знать, чем и куда стреляют украинцы... по крайней мере на тактическом уровне", - сказал он на брифинге для журналистов. Кирби при этом выразил уверенность в том, что в Киеве "понимают инструкции, которые им переданы". На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240603/udary-1950266264.html
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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби

Кирби: США не могут в ежедневном режиме отслеживать применение Киевом оружия

© AP Photo / Manuel Balce CenetaОфициальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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"Мы не в состоянии в ежедневном режиме точно знать, чем и куда стреляют украинцы... по крайней мере на тактическом уровне", - сказал он на брифинге для журналистов.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 19:07
Кирби при этом выразил уверенность в том, что в Киеве "понимают инструкции, которые им переданы".
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжон КирбиВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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