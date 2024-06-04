https://ria.ru/20240604/kirbi-1950500869.html

США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби

США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби - РИА Новости, 04.06.2024

США не могут отслеживать применение ВСУ оружия, заявил Кирби

США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:23

2024-06-04T19:23

2024-06-04T19:23

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не в состоянии в "ежедневном режиме" отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы не в состоянии в ежедневном режиме точно знать, чем и куда стреляют украинцы... по крайней мере на тактическом уровне", - сказал он на брифинге для журналистов. Кирби при этом выразил уверенность в том, что в Киеве "понимают инструкции, которые им переданы". На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240603/udary-1950266264.html

https://ria.ru/20240604/udary-1950457832.html

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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины