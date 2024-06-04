https://ria.ru/20240604/khram-1950335588.html
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 04.06.2024
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени
Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:31
2024-06-04T10:31
2024-06-04T10:43
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950334229_0:684:1000:1247_1920x0_80_0_0_7cc58c4bb795eb7c27d10ac3f2434896.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее в УМВД РФ по региону сообщали, что в мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью пытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Подозреваемого задержали."По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено два уголовных дела, предусмотренных статьей 214 УК РФ (вандализм), статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949308423.html
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950249914.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950334229_0:590:1000:1340_1920x0_80_0_0_729c7e956b0e09448bb46897d89f756d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени
СК возбудил дело о вандализме после попытки поджога храма в Тюмени