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СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 04.06.2024
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10:31 04.06.2024 (обновлено: 10:43 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/khram-1950335588.html
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 04.06.2024
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени
Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:31
2024-06-04T10:43
происшествия
тюмень
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее в УМВД РФ по региону сообщали, что в мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью пытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Подозреваемого задержали."По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено два уголовных дела, предусмотренных статьей 214 УК РФ (вандализм), статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949308423.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени

СК возбудил дело о вандализме после попытки поджога храма в Тюмени

© Кадр видео очевидцаПопытка поджога храма в Тюмени
Попытка поджога храма в Тюмени
© Кадр видео очевидца
Попытка поджога храма в Тюмени
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в УМВД РФ по региону сообщали, что в мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью пытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Подозреваемого задержали.
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"По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено два уголовных дела, предусмотренных статьей 214 УК РФ (вандализм), статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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