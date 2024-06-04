https://ria.ru/20240604/khram-1950335588.html

СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени

СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 04.06.2024

СК возбудил уголовные дела после попытки поджога храма в Тюмени

Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:31

2024-06-04T10:31

2024-06-04T10:43

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества возбуждены после попытки поджога храма в Тюмени, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее в УМВД РФ по региону сообщали, что в мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью пытался поджечь фасад храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Подозреваемого задержали."По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено два уголовных дела, предусмотренных статьей 214 УК РФ (вандализм), статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949308423.html

https://ria.ru/20240603/pozhar-1950249914.html

тюмень

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)