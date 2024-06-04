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Даже "ждуны" в Херсоне возненавидели киевские власти, заявил сенатор - РИА Новости, 04.06.2024
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08:51 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kherson-1950317793.html
Даже "ждуны" в Херсоне возненавидели киевские власти, заявил сенатор
Даже "ждуны" в Херсоне возненавидели киевские власти, заявил сенатор - РИА Новости, 04.06.2024
Даже "ждуны" в Херсоне возненавидели киевские власти, заявил сенатор
Даже "ждуны" в Херсоне начали ненавидеть киевские власти, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя подготовку провокации в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:51
2024-06-04T08:51
в мире
херсон
киев
россия
игорь кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Даже "ждуны" в Херсоне начали ненавидеть киевские власти, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя подготовку провокации в городе. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "Я тоже получаю вести с правого берега. Херсонцы мне как родственники. Они говорят, что сейчас ненавидят киевскую хунту даже те, кого раньше называли ждунами и кастрюлями. Люди ждут российских военных как единственных настоящих защитников. Других для них просто не существует", - сказал сенатор. По мнению Кастюкевича, "готовящиеся провокации в Херсоне – это уже почерк фашистской киевской хунты". "Они, как классические серийные убийцы, каждый раз придерживаются одного и того же сценария: Буча, Мариуполь, Снигиревка. С той лишь разницей, что теперь этот сценарий виден без прикрас их же собственному народу. История Бандеры и Шухевича повторяется в современном Херсоне", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20240602/vzryvy-1949969016.html
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в мире, херсон, киев, россия, игорь кастюкевич
В мире, Херсон, Киев, Россия, Игорь Кастюкевич
Даже "ждуны" в Херсоне возненавидели киевские власти, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич рассказал, как киевские власти готовили провокацию в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Даже "ждуны" в Херсоне начали ненавидеть киевские власти, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя подготовку провокации в городе.
Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей.
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"Я тоже получаю вести с правого берега. Херсонцы мне как родственники. Они говорят, что сейчас ненавидят киевскую хунту даже те, кого раньше называли ждунами и кастрюлями. Люди ждут российских военных как единственных настоящих защитников. Других для них просто не существует", - сказал сенатор.
По мнению Кастюкевича, "готовящиеся провокации в Херсоне – это уже почерк фашистской киевской хунты".
"Они, как классические серийные убийцы, каждый раз придерживаются одного и того же сценария: Буча, Мариуполь, Снигиревка. С той лишь разницей, что теперь этот сценарий виден без прикрас их же собственному народу. История Бандеры и Шухевича повторяется в современном Херсоне", - добавил собеседник.
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Вчера, 06:49
 
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