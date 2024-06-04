https://ria.ru/20240604/kherson-1950302815.html

ВСУ отработали методику провокации в Херсоне

ВСУ отработали методику провокации в Херсоне - РИА Новости, 04.06.2024

ВСУ отработали методику провокации в Херсоне

Украинские войска отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:04

2024-06-04T03:04

2024-06-04T03:19

специальная военная операция на украине

россия

херсон

буча

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские войска отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу. Вероятно, в Херсоне они хотят осуществить похожий сценарий в меньшем масштабе. Методика отработана. Для постановки фильма им не хватало только съёмочной группы, и вот она прибыла. Считаю, что делу нужно придать как можно большую огласку — возможно, это заставит врага отказаться от своих бесчеловечных планов", — сказал Василенко. По его словам, для осуществления провокации у ВСУ уже все готово. "Провокационные обстрелы жилых кварталов города из кочующих миномётов украинские боевики и так периодически проводят. От подполья у нас об этом есть точные сведения. Скажу больше — недавно по переданным подпольщиками координатам наши военные уничтожили один такой кочующий миномет. Однако подобных минометных расчетов у киевских провокаторов хватает", — сказал пресс-секретарь губернатора. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20240603/provokatsiya-1950176715.html

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

https://ria.ru/20240528/kherson-1948938593.html

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россия, херсон, буча, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, происшествия