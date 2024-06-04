https://ria.ru/20240604/kharkov-1950351144.html

Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области

Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024

Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области

ВС РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:34

2024-06-04T11:34

2024-06-04T12:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. ВС РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Под населенным пунктом Липца, где на линии Лукьянцы - Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни там окопались, как говорится, хорошо заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать", - сказал Ганчев.При этом он отметил, что продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось, хотя и продолжается. "Они (ВСУ – ред.) немножко тоже теряют позиции, поэтому… подгребают вот все ресурсы человеческие, которые сейчас есть в городе и области, сразу же бросают их неподготовленными на фронт. Количество тех сил, которые они подтянули, резервов для остановки наших вооруженных сил, оно достаточно большое", - сказал Ганчев.Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, так, за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 215 военных.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, виталий ганчев, вооруженные силы украины