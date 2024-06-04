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Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 04.06.2024 (обновлено: 12:00 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/kharkov-1950351144.html
Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области
Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области
ВС РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:34
2024-06-04T12:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. ВС РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Под населенным пунктом Липца, где на линии Лукьянцы - Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни там окопались, как говорится, хорошо заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать", - сказал Ганчев.При этом он отметил, что продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось, хотя и продолжается. "Они (ВСУ – ред.) немножко тоже теряют позиции, поэтому… подгребают вот все ресурсы человеческие, которые сейчас есть в городе и области, сразу же бросают их неподготовленными на фронт. Количество тех сил, которые они подтянули, резервов для остановки наших вооруженных сил, оно достаточно большое", - сказал Ганчев.Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, так, за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 215 военных.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области

Ганчев: российские военные окопались под Липцами и не дают ВСУ контратаковать

© Минобороны РФПереброска бронетехники и личного состава на харьковское направление
Переброска бронетехники и личного состава на харьковское направление
© Минобороны РФ
Переброска бронетехники и личного состава на харьковское направление. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. ВС РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Под населенным пунктом Липца, где на линии Лукьянцы - Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни там окопались, как говорится, хорошо заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать", - сказал Ганчев.
При этом он отметил, что продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось, хотя и продолжается. "Они (ВСУ – ред.) немножко тоже теряют позиции, поэтому… подгребают вот все ресурсы человеческие, которые сейчас есть в городе и области, сразу же бросают их неподготовленными на фронт. Количество тех сил, которые они подтянули, резервов для остановки наших вооруженных сил, оно достаточно большое", - сказал Ганчев.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, так, за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 215 военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФБезопасностьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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