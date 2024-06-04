Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области
Ганчев: российские военные окопались под Липцами и не дают ВСУ контратаковать
© Минобороны РФПереброска бронетехники и личного состава на харьковское направление
© Минобороны РФ
Переброска бронетехники и личного состава на харьковское направление. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. ВС РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Под населенным пунктом Липца, где на линии Лукьянцы - Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни там окопались, как говорится, хорошо заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать", - сказал Ганчев.
При этом он отметил, что продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось, хотя и продолжается. "Они (ВСУ – ред.) немножко тоже теряют позиции, поэтому… подгребают вот все ресурсы человеческие, которые сейчас есть в городе и области, сразу же бросают их неподготовленными на фронт. Количество тех сил, которые они подтянули, резервов для остановки наших вооруженных сил, оно достаточно большое", - сказал Ганчев.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, так, за сутки были отражены пять контратак штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 215 военных.
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