Рейтинг@Mail.ru
Египет сократил поставки картофеля в Россию - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html
Египет сократил поставки картофеля в Россию
Египет сократил поставки картофеля в Россию - РИА Новости, 04.06.2024
Египет сократил поставки картофеля в Россию
Египет сократил поставки картофеля в Россию и тем самым спровоцировал рост цен на рынке, однако скоро ожидаются поставки молодого картофеля с отечественных... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:21
2024-06-04T05:21
экономика
россия
египет
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945627565_0:256:3029:1959_1920x0_80_0_0_971034d391b8a17c02a3d2a6056ec064.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Египет сократил поставки картофеля в Россию и тем самым спровоцировал рост цен на рынке, однако скоро ожидаются поставки молодого картофеля с отечественных полей, что исправит ситуацию, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников. "Египет, который нам традиционно поставлял от 300-500 тысяч тонн именно в это время - мае-июне месяце, сократили площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит на рынке", - пояснил Красильников. По его словам, ожидается, что в ближайшие две недели будут поставки раннего отечественного картофеля. "У нас есть Южные регионы, та же Астрахань или там Краснодарский край, Ставропольский, там же два урожая... Скоро наши потребители смогут полакомиться молодой картошкой с отечественных полей", - добавил он. Посевные площади картофеля в ряде регионов несколько сократились по сравнению с прошлым годом, в том числе из-за невысокой рентабельности картофеля. Однако во многих областях, в том числе Московской, их объем сохранился, поэтому никакой критической ситуации с картофелем не будет, указал Красильников. Он также отметил, что делать прогнозы по урожаю пока рано, и посадочные работы по стране сейчас находятся в завершающей стадии. По данным Росстата на 27 мая, картофель в России с начала месяца подорожал на 25,6%.
https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html
https://ria.ru/20231003/nauka-1899270719.html
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945627565_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_f192c62e4498706ce40c982fb96ab922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, египет, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Египет, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Египет сократил поставки картофеля в Россию

Красильников: молодой картофель с отечественных полей заменит поставки Египта

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобранный картофель
Собранный картофель - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Собранный картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Египет сократил поставки картофеля в Россию и тем самым спровоцировал рост цен на рынке, однако скоро ожидаются поставки молодого картофеля с отечественных полей, что исправит ситуацию, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников.
"Египет, который нам традиционно поставлял от 300-500 тысяч тонн именно в это время - мае-июне месяце, сократили площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит на рынке", - пояснил Красильников.
Посевной комплекс сеет овес в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
"Потери неочевидны". Что будет после майской аномалии в России
1 июня, 08:00
По его словам, ожидается, что в ближайшие две недели будут поставки раннего отечественного картофеля. "У нас есть Южные регионы, та же Астрахань или там Краснодарский край, Ставропольский, там же два урожая... Скоро наши потребители смогут полакомиться молодой картошкой с отечественных полей", - добавил он.
Посевные площади картофеля в ряде регионов несколько сократились по сравнению с прошлым годом, в том числе из-за невысокой рентабельности картофеля. Однако во многих областях, в том числе Московской, их объем сохранился, поэтому никакой критической ситуации с картофелем не будет, указал Красильников.
Он также отметил, что делать прогнозы по урожаю пока рано, и посадочные работы по стране сейчас находятся в завершающей стадии.
По данным Росстата на 27 мая, картофель в России с начала месяца подорожал на 25,6%.
Оздоровленные микрорастения картофеля, растущие в среде in vitro в лаборатории селекции и семеноводства Красноярского ГАУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов
3 октября 2023, 03:00
 
ЭкономикаРоссияЕгипетФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала