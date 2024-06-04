https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html

Египет сократил поставки картофеля в Россию

Египет сократил поставки картофеля в Россию - РИА Новости, 04.06.2024

Египет сократил поставки картофеля в Россию

Египет сократил поставки картофеля в Россию и тем самым спровоцировал рост цен на рынке, однако скоро ожидаются поставки молодого картофеля с отечественных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T05:21

2024-06-04T05:21

2024-06-04T05:21

экономика

россия

египет

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Египет сократил поставки картофеля в Россию и тем самым спровоцировал рост цен на рынке, однако скоро ожидаются поставки молодого картофеля с отечественных полей, что исправит ситуацию, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников. "Египет, который нам традиционно поставлял от 300-500 тысяч тонн именно в это время - мае-июне месяце, сократили площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит на рынке", - пояснил Красильников. По его словам, ожидается, что в ближайшие две недели будут поставки раннего отечественного картофеля. "У нас есть Южные регионы, та же Астрахань или там Краснодарский край, Ставропольский, там же два урожая... Скоро наши потребители смогут полакомиться молодой картошкой с отечественных полей", - добавил он. Посевные площади картофеля в ряде регионов несколько сократились по сравнению с прошлым годом, в том числе из-за невысокой рентабельности картофеля. Однако во многих областях, в том числе Московской, их объем сохранился, поэтому никакой критической ситуации с картофелем не будет, указал Красильников. Он также отметил, что делать прогнозы по урожаю пока рано, и посадочные работы по стране сейчас находятся в завершающей стадии. По данным Росстата на 27 мая, картофель в России с начала месяца подорожал на 25,6%.

https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html

https://ria.ru/20231003/nauka-1899270719.html

россия

египет

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экономика, россия, египет, федеральная служба государственной статистики (росстат)