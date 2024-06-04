https://ria.ru/20240604/kane-1950427702.html

На Канье Уэста подали в суд за домогательства

На Канье Уэста подали в суд за домогательства - РИА Новости, 04.06.2024

На Канье Уэста подали в суд за домогательства

Модель Лорен Пишотта, работавшая у американского рэпера Канье Уэста ассистенткой, подала против него судебный иск за сексуальные домогательства и неправомерное... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:18

2024-06-04T15:18

2024-06-04T15:18

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Модель Лорен Пишотта, работавшая у американского рэпера Канье Уэста ассистенткой, подала против него судебный иск за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение, сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы. "Бывшая помощница Канье Уэста подала на него в суд за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение", - говорится в сообщении издания. Согласно судебным документам, Лорен Пишотта начала работать с Уэстом в июле 2021 года. Модель обвиняет рэпера в том, что тот непристойно себя вел в ее компании, отправлял ей сообщения вульгарного характера и делился записями его интимных связей с другими женщинами. По словам модели, Уэст уволил ее в октябре 2022 года. Ей предложили 3 миллиона долларов в качестве компенсации, которые, как утверждает модель, она так и не получила. Теперь Пишотта требует компенсацию за нарушение условий контракта и нездоровую рабочую обстановку.

https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html

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канье уэст, в мире