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На Канье Уэста подали в суд за домогательства - РИА Новости, 04.06.2024
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Шоубиз
 
15:18 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kane-1950427702.html
На Канье Уэста подали в суд за домогательства
На Канье Уэста подали в суд за домогательства - РИА Новости, 04.06.2024
На Канье Уэста подали в суд за домогательства
Модель Лорен Пишотта, работавшая у американского рэпера Канье Уэста ассистенткой, подала против него судебный иск за сексуальные домогательства и неправомерное... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:18
2024-06-04T15:18
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Модель Лорен Пишотта, работавшая у американского рэпера Канье Уэста ассистенткой, подала против него судебный иск за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение, сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы. "Бывшая помощница Канье Уэста подала на него в суд за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение", - говорится в сообщении издания. Согласно судебным документам, Лорен Пишотта начала работать с Уэстом в июле 2021 года. Модель обвиняет рэпера в том, что тот непристойно себя вел в ее компании, отправлял ей сообщения вульгарного характера и делился записями его интимных связей с другими женщинами. По словам модели, Уэст уволил ее в октябре 2022 года. Ей предложили 3 миллиона долларов в качестве компенсации, которые, как утверждает модель, она так и не получила. Теперь Пишотта требует компенсацию за нарушение условий контракта и нездоровую рабочую обстановку.
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канье уэст, в мире
Шоубиз, Канье Уэст, В мире
На Канье Уэста подали в суд за домогательства

Page Six: бывшая помощница Канье Уэста подала на него в суд за домогательства

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Модель Лорен Пишотта, работавшая у американского рэпера Канье Уэста ассистенткой, подала против него судебный иск за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение, сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы.
"Бывшая помощница Канье Уэста подала на него в суд за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение", - говорится в сообщении издания.
Согласно судебным документам, Лорен Пишотта начала работать с Уэстом в июле 2021 года. Модель обвиняет рэпера в том, что тот непристойно себя вел в ее компании, отправлял ей сообщения вульгарного характера и делился записями его интимных связей с другими женщинами.
По словам модели, Уэст уволил ее в октябре 2022 года. Ей предложили 3 миллиона долларов в качестве компенсации, которые, как утверждает модель, она так и не получила. Теперь Пишотта требует компенсацию за нарушение условий контракта и нездоровую рабочую обстановку.
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