https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950365164.html

В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным

В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным - РИА Новости, 04.06.2024

В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным

Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:23

2024-06-04T12:23

2024-06-04T12:25

калининград

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.

https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html

калининград

россия

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Варвара Скокшина

калининград, россия, дмитрий песков, экономика