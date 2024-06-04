https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950365164.html
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным
Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:23
2024-06-04T12:23
2024-06-04T12:25
калининград
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, россия, дмитрий песков, экономика
Калининград, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным
Песков: о затруднениях в снабжении Калининграда не может быть и речи