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В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным - РИА Новости, 04.06.2024
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12:23 04.06.2024 (обновлено: 12:25 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950365164.html
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным
Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:23
2024-06-04T12:25
калининград
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html
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калининград, россия, дмитрий песков, экономика
Калининград, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным

Песков: о затруднениях в снабжении Калининграда не может быть и речи

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Песков рассказал об опасности для Калининграда
25 января, 14:06
 
КалининградРоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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