Вице-премьер Италии предложил Макрону принять участие в боях на Украине
Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону принять участие в боях на Украине
© РИА Новости / Алессандро Рота | Перейти в медиабанкМинистр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. Архивное фото
РИМ, 4 июн — РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поехать на Украину и принять участие в боевых действиях.
"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — заявил он в Бари на предвыборном мероприятии кандидата в мэры города от своей партии "Лига".
Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России.
Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал "подрывником", а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга — "опасным господином".
Агрессивные заявления Макрона
Французский президент сделал несколько резонансных высказываний на тему конфликта на Украине. Так, по его словам, Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Макрон также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
В прошлый вторник он заявил, что Киеву нужно разрешить поражать объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. При этом политик не считает это эскалацией.
Кроме того, как писала газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней".
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.