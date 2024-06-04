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Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 04.06.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:08
2024-06-04T05:08
2024-06-04T05:17
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — говорится в заявлении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "После получения боевой задачи, мы проводим необходимые расчеты для выполнения этой задачи. Далее следуем к самолёту, осматриваем его, осматриваем авиационные средства поражения, крепления и далее выполняем запуск. После проверки всех систем выполняем руление, взлёт и полёт по заданному маршруту. После того, как мы провели сброс авиационных средств поражения, мы выполняем манёвр для безопасности и уходим по обратному маршруту на аэродром посадки", — цитируется в сообщении летчик Су-34 Андрей. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950305724.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
МО: истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ