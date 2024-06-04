https://ria.ru/20240604/indiya-1950518608.html

В Индии подтвердили победу "Национального демократического альянса" Моди

В Индии подтвердили победу "Национального демократического альянса" Моди - РИА Новости, 04.06.2024

В Индии подтвердили победу "Национального демократического альянса" Моди

"Национально-демократический альянс", возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди, получил парламентское большинство на всеобщих выборах в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T21:20

2024-06-04T21:20

2024-06-04T21:25

индия

в мире

нарендра моди

бхаратия джаната парти

индийский национальный конгресс

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. "Национально-демократический альянс", возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди, получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране, свидетельствуют данные подсчета избиркома Индии.Как показывают результаты на веб-сайте избирательной комиссии, несмотря на продолжение подсчета, альянс получил 272 места в нижней палате, что достаточно для большинства в 543-местном парламенте.Партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах с прогнозируемым общим количеством 240 мест.Основная оппозиционная партия "Индийский национальный конгресса" получает 88 мест и лидирует еще в 11 округах, что, по прогнозам, даст партии 99 мест - вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад.

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

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индия, в мире, нарендра моди, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс