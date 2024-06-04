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Партия Моди получила большинство на выборах в парламент Индии, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
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06:45 04.06.2024 (обновлено: 15:06 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/indiya-1950310760.html
Партия Моди получила большинство на выборах в парламент Индии, сообщают СМИ
Партия Моди получила большинство на выборах в парламент Индии, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
Партия Моди получила большинство на выборах в парламент Индии, сообщают СМИ
"Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент, свидетельствуют... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T06:45
2024-06-04T15:06
в мире
индия
нарендра моди
бхаратия джаната парти
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. "Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент, свидетельствуют подсчеты телеканала NDTV. Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов будет завершен 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в "народной палате" (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места. По данным телеканала, согласно подсчетам 520 из 543 мест в парламенте, коалиция действующего премьера получает не менее 282 мест.Вместе с тем, оппозиционный альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающий 28 партий, получает 215 мест, еще 24 места получили партии, не входящие в правящую или оппозиционную коалицию.Согласно данным exit poll, опубликованных по итогам последнего тура выборов телеканалом NDTV, по итогам голосования лидирует "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьера Моди. Согласно подсчетам телеканала, коалиция Моди получает большинство из 543 мест в нижней палате парламента - по предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места.
https://ria.ru/20240419/indiya-1940549912.html
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4.7
96
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353
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в мире, индия, нарендра моди, бхаратия джаната парти
В мире, Индия, Нарендра Моди, Бхаратия Джаната Парти
Партия Моди получила большинство на выборах в парламент Индии, сообщают СМИ

NDTV: коалиция премьера Моди получила большинство на выборах в парламент Индии

© AP Photo / Manish SwarupСторонники Индийской народной партией празднуют победу на национальных выборах в парламент Индии в Нью-Дели. 4 июня 2024
Сторонники Индийской народной партией празднуют победу на национальных выборах в парламент Индии в Нью-Дели. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Сторонники Индийской народной партией празднуют победу на национальных выборах в парламент Индии в Нью-Дели. 4 июня 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. "Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент, свидетельствуют подсчеты телеканала NDTV.
Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов будет завершен 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в "народной палате" (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места.
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По данным телеканала, согласно подсчетам 520 из 543 мест в парламенте, коалиция действующего премьера получает не менее 282 мест.
Вместе с тем, оппозиционный альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающий 28 партий, получает 215 мест, еще 24 места получили партии, не входящие в правящую или оппозиционную коалицию.
Согласно данным exit poll, опубликованных по итогам последнего тура выборов телеканалом NDTV, по итогам голосования лидирует "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьера Моди. Согласно подсчетам телеканала, коалиция Моди получает большинство из 543 мест в нижней палате парламента - по предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреИндияНарендра МодиБхаратия Джаната Парти
 
 
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