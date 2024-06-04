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Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.06.2024
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00:21 04.06.2024 (обновлено: 01:13 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/himars-1950297106.html
Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS
Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.06.2024
Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS
Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin – на производство реактивных систем залпового... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T00:21
2024-06-04T01:13
министерство обороны сша
сша
в мире
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin – на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов, говорится в опубликованных в понедельник данных Пентагона.Согласно информации ведомства, крайний срок исполнения заказа - 31 мая 2028 года. Площадка работ и финансирование будут определяться в соответствии с деталями каждого конкретного заказа в рамках данного контракта.РСЗО HIMARS – одна из оружейных систем, которые наиболее активно применяются Киевом против РФ в украинском конфликте.
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министерство обороны сша, сша, в мире, lockheed martin
Министерство обороны США, США, В мире, Lockheed Martin
Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin по производству комплексов HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin – на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов, говорится в опубликованных в понедельник данных Пентагона.
Согласно информации ведомства, крайний срок исполнения заказа - 31 мая 2028 года. Площадка работ и финансирование будут определяться в соответствии с деталями каждого конкретного заказа в рамках данного контракта.
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"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее
Вчера, 15:52
РСЗО HIMARS – одна из оружейных систем, которые наиболее активно применяются Киевом против РФ в украинском конфликте.
 
Министерство обороны СШАСШАВ миреLockheed Martin
 
 
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